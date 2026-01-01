소프트웨어의 미래는 대화형 중심으로 재편되고 있으며, 이를 뒷받침할 데이터 파운데이션 역시 변화가 필요합니다.

AI가 실험 단계를 넘어 실제 비즈니스 환경에 적용되면서, 기업들은 의사 결정 방식을 재정립하고 있습니다. 이제 비즈니스 사용자는 대시보드를 쿼리하거나 보고서를 기다리는 대신 자연어로 질문을 던지고 즉시 답변을 받고 있습니다. 하지만 AI의 성능은 결국 그 기반이 되는 데이터의 품질에 달려 있습니다.