보고서
2026 한국 금융 산업의 미래AI 데이터 클라우드와에이전틱 AI가 이끄는 실질적 혁신
다가오는 규제 변화와 상업적 ROI 사이에서 Snowflake AI Data Cloud가 제시하는 해답
이 최신 보고서는 다음과 같은 한국 금융 산업의 핵심 전환점을 다룹니다.
- AI 허니문 종료, 실질적 ROI 증명: 기술 실험을 넘어 대출 자동화·초개인화 등 실제 수익과 비용 절감으로 이어지는 실전 AI 전략
- 망분리 완화 및 책무구조도 완벽 대응: 규제 변화 속 경영진의 리스크를 방어하는 '디지털 보험' 수준의 데이터 거버넌스와 K-FSI 보안 체계
- 마이데이터 2.0 및 비정형 데이터 수익화: 폭발적인 결제 데이터의 실시간 처리와 PDF·녹취록 등 잠든 데이터 80% 를 깨우는 비즈니스 기회
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AI 허니문은 끝났다: 2026 한국 금융 산업, 이제 실질적 ROI로 증명할 때입니다
이 가이드북은 단순한 기술 소개를 넘어 한국 금융 고객들이 직면한 5가지 핵심 과제에 대한 실증적인 해답을 제시합니다.
- [ROI 중심 AI 전략] 뜬구름 잡는 챗봇을 넘어 대출 심사 자동화, 초개인화 등 실제 수익을 창출하는 AI 모델 구현법
- [무한 확장 인프라] 마이데이터 2.0 시대를 대비한 폭증 데이터 처리와 레거시 탈출 전략
- [디지털 보험, 거버넌스] 책무구조도 시행에 대비하여 경영진의 법적 리스크를 방어하는 투명한 데이터 계보(Lineage) 관리
- [비정형 데이터의 해방] 잠들어 있는 80%의 비정형 데이터(PDF, 녹취록 등)를 Document AI로 수익 모델화하는 법
- [보안 중심의 에이전틱 AI] 데이터 유출 걱정 없는 Snowflake Cortex 및 SPCS 기반의 안전한 AI 워크플로우 표준
이런 분들께 추천합니다.
- 실질적인 AI 도입 성과(ROI)를 이사회에 증명해야 하는 CDO 및 IT 리더
- 책무구조도 시행에 따른 시스템적 내부 통제 방안을 고민하는 CISO 및 준법감시인
- 마이데이터 2.0 및 대규모 결제 데이터의 병목 현상을 해결하고자 하는 데이터 아키텍트
- 국내 & 글로벌 선도 금융사(미래에셋자산운용, J.P. Morgan, Goldman Sachs 등)의 실전 DX 사례를 벤치마킹하고 싶은 현업 실무자