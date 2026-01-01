AI 투자는 빠르게 늘고 있지만 ROI는 그 속도를 따라가지 못하고 있습니다.

문제는 의지가 아니라 실행입니다. 2026 생성형 AI와 에이전트의 ROI 보고서에 따르면, 기업들은 향후 3년 안에 시작되는 에이전틱 이니셔티브의 실패율을 41%로 예상하고 있습니다. 에이전트가 데이터 파이프라인을 기다리거나 거버넌스 검토에 막혀 있거나 실험 단계에 머물러 있다면 ROI를 낼 수 없습니다.

Amazon Web Services(AWS) 및 Accenture와 함께 펴낸 eBook ‘에이전틱 엔터프라이즈를 위한 ROI 실현’은 Snowflake가 플랫폼 접근 방식으로 ROI 실현을 가속화하는 방법을 설명합니다. 이는 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터와 컨텍스트, AI 모델, 앱을 하나로 통합해 대규모 자율 실행을 뒷받침하는 방식입니다.

이 eBook에서 다루는 주요 내용: