변동성이 큰 산업 환경에서 에이전틱 AI, 통합 제조 네임스페이스, 그리고 커넥티드 제품 데이터를 최적화하는 리더들의 전략

제조 산업은 변화가 끊이지 않는 새로운 환경에서 운영되고 있으며, 외부 요인이 기업의 의사 결정 전반에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 과제는 사일로화된 데이터와 피상적인 정보만으로는 실행 가능한 인사이트를 도출하기 어렵다는 한계를 드러냈습니다. 업계를 선도하려면 AI를 모든 비즈니스 프로세스의 기반으로 삼고, 공급망, 스마트 제조, 재무, 생산 현장 등 다양한 영역의 데이터를 통합해 운영 전반을 유기적으로 연결하는 것이 필수입니다.

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