데이터를 원하는 방식으로 활용할 수 있는 기반을 설계하세요. 어떤 엔진이든 자유롭게 활용하고, Snowflake 수준의 간편한 상호운용성을 갖춘 레이크하우스로 AI를 가속화하세요.

오늘날 기업들이 AI 실험 단계를 넘어 실제 운영 환경으로 나아가고 있는 가운데, 가장 큰 제약은 모델 자체가 아니라, 그 모델이 의존하는 데이터 아키텍처라는 사실이 점점 분명해지고 있습니다.

이러한 문제의 근본 원인은 데이터와 도구, 엔진 간의 제한적인 상호운용성으로 인한 데이터의 단편화입니다. 데이터가 저장된 위치에서 직접 작업할 수 없는 환경에서는 데이터를 반복적으로 복사하는 비용 부담이 크고 운영이 복잡한 아키텍처에 의존할 수밖에 없습니다. 이는 도구의 난립을 초래하고 거버넌스를 분산시키며, 엔지니어링과 스토리지 비용까지 증가시킵니다.



AI 에이전트에게 데이터 파편화와 중복은 치명적인 문제입니다. 에이전트는 의미적 맥락을 이해하기 위해 동일한 데이터를 반복적으로 검색하고 재구성해야 하기 때문에 토큰이 낭비되고 추론 비용이 증가합니다. 또한 동일한 데이터가 여러 위치에 존재하면 잘못된 정보나 할루시네이션 응답을 생성할 가능성이 높아져 데이터에 대한 신뢰를 저해하고, 궁극적으로 비즈니스 의사 결정의 정확성까지 떨어뜨릴 수 있습니다. 이는 엔터프라이즈 AI 환경에서는 결코 용납될 수 없는 문제입니다.



이러한 이유 때문에 AI에는 완전한 상호운용성이 필요하다는 점을 Snowflake는 잘 알고 있습니다.

『상호운용 가능한 레이크하우스 구축』에서는 더 나은 접근 방식을 소개합니다. Apache Iceberg™와 Apache Polaris™를 기반으로 AI 활용 준비도를 높이는 동시에 엔지니어링 부담과 비용을 줄이는 레이크하우스 아키텍처를 설계하는 방법을 소개합니다. 또한 개방형 테이블 형식의 기본 개념, 레이크하우스 아키텍처 설계 방식, 그리고 어떤 엔진에서든 어떤 작업이든 데이터를 자유롭게 활용할 수 있는 상호운용성이 중요한 이유를 설명합니다.

이 eBook의 주요 내용

타협 없는 데이터 연결: Apache Iceberg와 같은 개방형 테이블 형식이 데이터 자산을 유기적으로 연결하는 방식과 특정 기능에 대한 종속 없이 데이터가 있는 곳에서 원하는 도구를 활용하는 방법을 알아보세요.

확장성을 위한 간소화: 선언적 데이터 엔지니어링, 제로 카피 클로닝, 자동화된 수집을 통해 인프라 운영 부담을 줄이고, ZeroOps 운영 환경에 한 걸음 더 다가가는 방법을 살펴보세요.

AI 시대를 위한 거버넌스: 거버넌스, 보안, 신뢰를 통합적으로 관리하는 접근 방식이 데이터 팀의 역할을 사후 대응 중심의 문제 해결에서 사전 예방 중심의 선제적인 데이터 보호로 어떻게 전환하는지 알아보세요.

실제 아키텍처 패턴: Snowflake와 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등 주요 클라우드 파트너 간 상호운용성을 확인할 수 있는 최신 레이크하우스 아키텍처를 살펴보세요.

성공적인 고객 사례: Goldman Sachs, Affirm, Indeed 등 업계 선도 기업들이 Snowflake 기반 레이크하우스를 구축해 데이터 파운데이션을 현대화하고, ROI를 실현한 사례를 확인해 보세요.

상호운용 가능한 레이크하우스는 단순히 데이터 스택을 현대화하는 데 그치지 않고, 기업이 데이터를 활용하는 방식 자체를 근본적으로 바꿉니다. 즉, 데이터를 이동할 필요 없이 연결되고, 개방적이며, 손쉽게 접근할 수 있는 기반을 통해 복잡하게 얽힌 시스템을 대체합니다. 이 eBook에 소개된 기업들은 예외적인 성공 사례가 아닙니다. 데이터 아키텍처가 더 이상 제약이 아니라 혁신을 이끄는 촉매제가 될 때 무엇이 가능한지를 보여주는 선도적인 사례입니다.

고품질 데이터에 대한 더 빠른 접근, 일관된 거버넌스, 혁신을 저해하는 일상적인 비효율의 획기적인 감소. 이 모든 것들은 막연한 약속이 아니라 이미 입증된 성과입니다. 이제는 아키텍처의 한계를 극복하면서 AI를 추진하는 것이 아니라, 올바른 아키텍처를 기반으로 AI 이니셔티브를 아이디어에서 실질적인 비즈니스 성과로 전화할 때입니다.