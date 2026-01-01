VC 보고서
스타트업 2025AI 시대의 창업
벤처 투자자가 최첨단 AI 분야의 창업자에게 기대하는 것
8명의 벤처 투자자들이 창업자들에게 기대하는 것과 향후 시장 전망에 대해 자세히 설명합니다. ‘스타트업 2025: AI 시대의 창업’ 보고서를 통해 다음을 알아보세요.
- AI 솔루션이 소프트웨어 도구의 판매 방식을 변화시키는 방법
- ‘실험적 반복 수익(ERR)’의 실존 여부
- 피치 미팅에서 VC의 관심과 자금을 끌어낼 수 있는 요소
미래의 일상과 업무 방식을 혁신할 AI 스타트업
벤처 투자자들은 AI의 미래를 이끌어나갈 스타트업 투자에 뛰어들고 있으며, 단언컨대 AI는 우리의 미래를 바꿔놓을 것입니다. Snowflake는 AI 분야에 적극적으로 투자하고 있는 8명의 벤처 투자자들을 대상으로 창업자들에게 기대하는 것과 스타트업을 성공으로 이끄는 방법은 무엇인지 물었습니다.
"이는 전 세계적으로 상당한 경제 성장을 일으킬 근본적인 기술 변화입니다. 초기 단계 투자와 창업에 있어 기회가 더 많은 만큼 위험 부담도 더 큽니다."
Liam Mulcahy
투자자의 마음을 사로잡는몇 가지 기본 단계
벤처 투자사들은 매년 수백 건의 피치를 듣지만 그중에서 투자를 받게 되는 스타트업은 10여 곳에 불과합니다. 이처럼 치열한 경쟁 속에서 선택을 받으려면 훌륭한 피치덱만으로는 부족합니다. 이에 Snowflake는 스타트업에 대한 투자를 결정짓는 평가 기준과 관점 그리고 결정적 포인트를 8명의 벤처 투자자들에게 물었습니다.
“거창한 비전일 필요는 없습니다. 매우 미시적인 부분에서 감동을 받는 경우도 있죠. 이를테면 근본적인 고객 문제를 놀랍도록 간결하게 분석해낼 때처럼요. 말하자면, ‘이런 식으로는 생각해 본 적이 없었는데’ 하면서 감탄을 금치 못할 때 그 설렘을 느끼죠.”
Shravan Narayen
AI 스타트업의성공을 가늠하는 기준
AI 기반 스타트업이 첫 시드 투자부터 여러 차례의 자금 조달까지 순조롭게 성공하려면 어떤 요소를 갖춰야 할까요? 기본적인 성과 지표들이 여전히 중요하긴 하지만, 일부 투자자들은 아직 제품조차 없는 스타트업의 비즈니스를 개발하기 위해 특별한 접근 방식을 취하기도 합니다.
“저희는 모든 회사에 대해 맞춤형 지표를 가지고 있습니다. 이는 ‘올해를 성공적인 해로 만들기 위해 어떤 지표를 높일 것인가?’라는 질문으로 구성됩니다. 그리고 매달 그 지표를 각 회사에 요청합니다.”
Mats Olov Magdesjö
비용, 가치 그리고 AI 도구의 적합성
소프트웨어 서비스를 판매하는 것은 전혀 새로운 일이 아니지만, AI는 그 비용과 사용 사례의 특성상 예상치 못한 몇 가지 문제점을 수반합니다. 이와 관련하여 8인의 벤처 투자자 패널은 AI 비용이 순식간에 통제 불능 상태가 될 수 있다는 점을 염두에 두고, AI 비용 문제와 가치에 맞춘 가격 책정에 관해 여러 조언을 제시했으며 그 내용은 매출원가에 연연하지 않는 것에서부터 ‘세분화된 손익계산서의 부흥’에 이르기까지 매우 다양했습니다.
“사용량 기반 가격 책정이 시장에서 훨씬 더 보편화될 것입니다. 이러한 가격 모델은 소프트웨어의 역할, 즉 업무에 필요한 역량 강화 작업을 기준으로 비용을 청구한다는 논리에 입각한 것입니다.”
Sakib Dadi
투자자가 원하는 것은 AI가 아니라 문제를 해결하는 AI 솔루션
벤처 투자자들은 실존하지 않는 문제를 해결하기 위한 AI 솔루션은 한눈에 가려내고, 단호하게 거절합니다. 이와 관련하여, Snowflake는 성공하는 아이디어를 식별하기 위해 창업자들과 시장에서 찾는 신호가 무엇인지 8인의 벤처 투자자들에게 물었습니다.
“저희는 AI가 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 기술이라고 생각하는 이유에 집중합니다. 급여 지급 업무는 AI가 업무 처리 속도를 높여준다고 해서 추가적으로 더 많이 할 수 있는 일이 아닙니다. 하지만 판매량이나 소프트웨어 제작량은 AI로 늘릴 수 있다면 늘릴 거예요.”
Akash Bajwa
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