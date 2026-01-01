소프트웨어 서비스를 판매하는 것은 전혀 새로운 일이 아니지만, AI는 그 비용과 사용 사례의 특성상 예상치 못한 몇 가지 문제점을 수반합니다. 이와 관련하여 8인의 벤처 투자자 패널은 AI 비용이 순식간에 통제 불능 상태가 될 수 있다는 점을 염두에 두고, AI 비용 문제와 가치에 맞춘 가격 책정에 관해 여러 조언을 제시했으며 그 내용은 매출원가에 연연하지 않는 것에서부터 ‘세분화된 손익계산서의 부흥’에 이르기까지 매우 다양했습니다.