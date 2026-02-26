電力・ユーティリティ：持続可能な電力網（グリッド）とAI運用を支えるデータ基盤のモダン化

電力・エネルギー企業は、電力網（グリッド）の信頼性維持、インフラの老朽化対策、規制や顧客ニーズの多様化といった急速な環境変化への対応を迫られています。しかし、スマートグリッド、設備資産、市場、顧客などの膨大なデータが各システムに分散・断片化しているため、障害への迅速な対応やシステム全体の最適化が年々難しくなっています。

本セッションでは、「Snowflake Energy Solutions」が電力・エネルギー企業のデータ戦略刷新をどのように支援し、エネルギー価値チェーン全体における運用レジリエンス（対応力）、可視性、そして意思決定の質を向上させるかをご紹介します。基幹データ、操業データ、IoTデータを一元管理・統合することで、スケーラブルな高度分析を実現し、予防保全や需要予測、AIを活用した運用最適化などの先進的なユースケースをどのように推進できるかを解説します。

本セッションで学べること：



Snowflake Energy Solutionsによる、現代的でレジリエント（柔軟で強固）なデータ基盤の構築手法

電力網（グリッド）、設備資産、IoT、基幹データを大規模に集約・統合する実践的アプローチ

高度なデータ分析とAIが描く、これからの電力・エネルギー運用の未来像

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