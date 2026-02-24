石油・天然ガス業界のデータ刷新：レジリエンス、パフォーマンス、そしてAI活用へ

石油・天然ガス（Oil & Gas）業界をとりまく環境は、市場の価格変動、インフラの老朽化、そして急増する地下データ・操業データ・社内データへの対応など、かつてないほど複雑化しています。業界全体で効率性・安全性・パフォーマンスの向上を目指すなか、レガシーなデータ環境を刷新し、より迅速で信頼できるインサイト（知見）を得ることが、経営上の極めて重要な課題（戦略的命題）となっています。

本セッションでは、「Snowflake Energy Solutions」が石油・天然ガス企業のデータ基盤のモダン化（最新化）をどのように支援するのかをご紹介します。エンタープライズデータ、操業データ、IoTデータの統合、および大規模なアナリティクス（分析）のパフォーマンス向上について解説します。また、AIに対応したデータプラットフォームを活用することで、予測分析や運用最適化のユースケースを実現し、変化に強く、データ駆動で将来に備えた事業運営（Future-Ready）へとシフトしていく方法を掘り下げます。

本セッションで学べること：

Snowflake Energy Solutionsによる石油・天然ガスデータの環境刷新手法

地下データ、操業データ、エンタープライズデータを単一プラットフォームに集約・統合するアプローチ

高度な分析や最適化ユースケースを実現する「AIレディ」なデータ基盤の構築方法

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