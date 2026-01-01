多くの組織は、特にAI時代において、既存のデータプラットフォームでは、その目標に応えるために必要なスピード、スケーラビリティ、セキュリティが提供されていないことを実感しています。

その代わりに、次のような配列課題に取り組んでいます。



パフォーマンスとスケーラビリティのボトルネック

断片化されたデータエコシステム

データの統合性とセキュリティに関する懸念



こうした障壁から、多くの大手企業は、Teradata、Oracle、SQL Server、Hadoopなどの従来のオンプレミスウェアハウスやクラウドホスト型のデータウェアハウスから、SnowflakeのAIデータクラウドに移行しています。