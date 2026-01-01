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Snowflakeの秘密 成功の秘訣
さまざまな業界のリーダーが、シンプルさ、パフォーマンス、コスト効率を高めるために、レガシーソリューションからモダンクラウドデータプラットフォームに移行している理由を発見します。
一歩を踏み出す価値がある
多くの組織は、特にAI時代において、既存のデータプラットフォームでは、その目標に応えるために必要なスピード、スケーラビリティ、セキュリティが提供されていないことを実感しています。
その代わりに、次のような配列課題に取り組んでいます。
パフォーマンスとスケーラビリティのボトルネック
断片化されたデータエコシステム
データの統合性とセキュリティに関する懸念
こうした障壁から、多くの大手企業は、Teradata、Oracle、SQL Server、Hadoopなどの従来のオンプレミスウェアハウスやクラウドホスト型のデータウェアハウスから、SnowflakeのAIデータクラウドに移行しています。
With Snowflake, we now deliver a much better data platform at global scale for less than our legacy data platform.”
John Pastor
リーダーの成功事例
Guitar CenterからSiemensまで、さまざまな地域や業界のプレミア組織が、シンプルさ、パフォーマンス、柔軟性を提供するSnowflakeの統合データ基盤のメリットを享受しています。このすべてに、ガバナンスとAIの機能が組み込まれています。
AT&T、PayPal、Pfizerなどのリーダー企業は、レガシープラットフォームからAIデータクラウドに切り替えることで、エンタープライズ全体で目に見えるメリットとコスト削減を実現しています。
84%
AT&T は、年間推定コストを84%削減しました
9,000億ドル
PayPal は、9,000億ドル規模の決済プラットフォームをSnowflakeに移行し、SLAを96時間から12時間に短縮しました
19,000時間
Pfizer は年間1万9,000時間の削減と54%のコストを実現
野望を現実に変える
統合されたプラットフォーム上にデータが置かれるようになったことで、世界中の転送性の高い企業が、生成AIのユースケースのプロダクションへの移行から顧客サービスの向上に至るまで、戦略的なビジネス目標を達成しています。
お客様の組織にインスピレーションを得るには、大小の企業がどのように目標を達成しているかを見て、自問してください。
Penske は、1年間生成AIで勢いを増そうと努力した後、15日足らずで新しいAIモデルを構築しました。
Luminate は、1兆を超えるデータポイントの処理を1か月で実行していたのではなく、夜間に334%高速に処理しています。これにより、顧客にタイムリーなデータを提供するためのゲームチェンジャーが実現しました。
フロリダ州立大学 では、データ共有期間を90日からわずか5日に短縮し、価値を生み出すまでの時間を95%短縮しました。
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