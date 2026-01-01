ソフトウェアの未来は対話的です。データ基盤もこの未来に対応する必要があります。

AIが実験フェーズから実環境への展開へと移行するなかで、企業は意思決定のあり方を見直しています。ビジネスユーザーは、ダッシュボードへのクエリやレポート作成の依頼なしに、自然言語で質問するだけでただちに回答を得られるようになりつつあります。しかしAIの性能は、その背後にあるデータの質に依存します。