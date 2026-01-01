ビジネスの機会

SAPシステムには、トランザクションの記録、業務記録、財務記録といった、ビジネスの実態を映し出す高価値のデータが蓄積されています。

データ量が増加し、AIへの取り組みのスケールが拡大するなかで、こうしたデータを、アナリティクス環境にある他のデータと適切なガバナンスと信頼をもって統合することが、あらゆるエンタープライズにとって重要な課題となっています。

調査によれば、AIをビジネス全体で広く活用していると回答したSAPユーザー組織はわずか5～7%です。そしてその理由として挙げられているのは、意欲の不足ではなくデータ基盤の未整備です（出典：cio.com、2024年）。

解決策

SAP、Snowflake、AWSの連携により、データの移動やクローンの必要性を削減する統合されたデータファブリックを活用できます。これにより、ガバナンスの効いたスケーラブルなAIへの道が開かれます。

本書では、データの統合、AI活用の準備、セキュリティとガバナンスという3つの重要分野において、この3つのプラットフォームがどう連携するかを、具体的なアーキテクチャのガイダンスと実際のお客様の成果を交えて解説しています。