セマンティクスの重要性：確実なBI、 迅速な意思決定、信頼できるAI

チーム間で数値が食い違うダッシュボードと、誤った回答を自信満々に出力するAI。一見すると、この2つは別々の問題であるように思えます。しかし、根本の原因は同じです。それは、ビジネスロジックがあらゆる場所に散在し、実質的にどこにも定義されていないことにあります。それぞれのツールがロジックの保持を主張していながら、実際にはどのツールも適切なガバナンスが適用されていません。

各チームが、売上やチャーン、顧客アクティビティを独自に定義すると、それらの用語の定義には必然的に乖離が生じます。そして、その乖離が広がれば広がるほど、意思決定において合意を形成することは困難になります。

断片化したデータ環境にAIを導入すると、この問題はさらに深刻化します。言語モデルは、プロンプトやデータベーススキーマに基づいて動作しますが、組織のビジネスを理解しているわけではありません。たとえば、財務部門が月次経常収益から単発の初期設定費用を明示的に除外していることなど、LLMには知る由もありません。その結果、モデルは推測に頼らざるを得なくなります。こうして生成された回答は、非常に説得力があるように見えても、完全に誤った結論に至る可能性があります。

本書「セマンティクスの重要性」は、ユニバーサルセマンティックレイヤーの必要性を説いています。セマンティックレイヤーとは、生データと、生データを利用するすべてのツールやAIエージェントとの間に位置する、ガバナンスの効いた一元化された定義レイヤーです。Snowflakeのプロダクトマネジメント担当ディレクターであるJosh Klahrによる序文とともに、ビジネスルールを一度定義するだけで、すべてのシステムが自動的かつ大規模に「信頼できる唯一の情報源」を参照できるようにする方法を解説しています。SnowflakeのセマンティックビューとSemantic View Autopilotを活用すれば、これまで数か月を要していた手動モデリングを伴う作業が、わずか数分で完了します。