ebook
エージェント型エンタープライズのROI実現
Snowflake、Accenture、AWSの連携で実現する、AIのROIを加速する4つの方法
協力：
AI投資は加速していますが、ROIはそのスピードに追いついていません。
課題は目標ではなく、実行力にあります。「2026年 生成AIとエージェントのROI」レポートによると、組織は、今後3年間に立ち上げるエージェント型AIイニシアチブの41%が失敗に終わると予測しています。AIエージェントが直面している、データパイプライン準備、ガバナンス審査、実験における遅延を解消しない限り、ROIを生み出すことはできません。
Amazon Web Services（AWS）およびAccentureとの共同執筆による本書「エージェント型エンタープライズのROI実現」では、ガバナンスの効いたエンタープライズデータとコンテキスト、AIモデル、アプリを統合して大規模な自律実行を実現するプラットフォームアプローチにより、Snowflakeが組織のROI加速をどのように支援するかについて解説しています。
本書では、以下の内容を取り上げています。ぜひダウンロードしてご確認ください。
エージェント型AIが従来型のAIや生成AIとどのように異なるか、そしてその違いが企業戦略とリソース配分において重要である理由
自律型AIシステムが各部門にもたらすコスト削減、生産性向上、収益成長を含む、ROI算出のための実証済みフレームワーク
組織を保護しながら価値を最大化するための、セキュリティ、ガバナンス、倫理的展開に関する実践的な導入上の考慮事項
ebookをダウンロード