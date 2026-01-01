AI投資は加速していますが、ROIはそのスピードに追いついていません。

課題は目標ではなく、実行力にあります。「2026年 生成AIとエージェントのROI」レポートによると、組織は、今後3年間に立ち上げるエージェント型AIイニシアチブの41%が失敗に終わると予測しています。AIエージェントが直面している、データパイプライン準備、ガバナンス審査、実験における遅延を解消しない限り、ROIを生み出すことはできません。

Amazon Web Services（AWS）およびAccentureとの共同執筆による本書「エージェント型エンタープライズのROI実現」では、ガバナンスの効いたエンタープライズデータとコンテキスト、AIモデル、アプリを統合して大規模な自律実行を実現するプラットフォームアプローチにより、Snowflakeが組織のROI加速をどのように支援するかについて解説しています。