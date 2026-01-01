カスタマーストーリー
Data Trends 2026：広告・メディア・エンターテイメント
コンポーザビリティ、AIガバナンス、自律型ワークフローがもたらす業界変革
広告・メディア・エンターテイメント業界全体にわたる、エージェント型AI、コンポーザブルデータアーキテクチャ、ガバナンスファーストの自動化への移行について詳しく解説します。
業界全体の運営方法を根本から再編する構造的な変革が進んでいます。AIシステムが実験フェーズから実運用ワークフローへと移行するなかで、組織は意思決定、データ接続、自動化が進むエコシステムにおける制御維持の手法について再考しています。断片化されたプロセスの統合が進み、硬直化したスタックがコンポーザビリティに置き換わり、ガバナンスは契約に基づくものへと変化しています。
本書では、次の内容を取り上げています。ぜひダウンロードしてご確認ください。
- 断片化したワークフローを、システム間で協調して実行する方法
- コンポーザビリティがモダンなメディアビジネスのデフォルトのオペレーティングモデルとなっている理由
- エージェント型AIが再定義する、売買、権利管理、効果測定にわたる制御の詳細
- ガバナンスの効いた統一されたデータ基盤が、AIの責任あるスケーリングに不可欠である理由
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