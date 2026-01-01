広告・メディア・エンターテイメント業界全体にわたる、エージェント型AI、コンポーザブルデータアーキテクチャ、ガバナンスファーストの自動化への移行について詳しく解説します。

業界全体の運営方法を根本から再編する構造的な変革が進んでいます。AIシステムが実験フェーズから実運用ワークフローへと移行するなかで、組織は意思決定、データ接続、自動化が進むエコシステムにおける制御維持の手法について再考しています。断片化されたプロセスの統合が進み、硬直化したスタックがコンポーザビリティに置き換わり、ガバナンスは契約に基づくものへと変化しています。