相互運用可能なレイクハウスの構築：AIリーダーのためのデータ戦略

現在、多くの企業が、AIの実験段階から本番環境へと移行するなかで、最大の制約はモデルそのものではなく、モデルが依存する基盤となるデータアーキテクチャであることに気づき始めています。

この問題の原因となっているのは、エンジンやツール間の相互運用性が限られていることによるデータの断片化です。チームがデータの存在する場所でデータを扱えない場合、データのコピーに依存する高コストで多大な作業を伴うアーキテクチャを採用せざるを得なくなり、その結果として、ツールの乱立、ガバナンスの分断、エンジニアリングコストとストレージコストの増大がもたらされます。

AIエージェントにとって、データの断片化と重複は深刻な問題となります。エージェントは意味的な理解を得るために検索と再構築を繰り返すようになるため、トークンが浪費され、思考1回当たりのコストが増加します。また、同じデータが複数の場所に存在すると、誤った回答やハルシネーションを含む回答が返される可能性が高まります。これは、データに対する信頼の低下につながり、最終的にはビジネス上の意思決定にも悪影響が及びます。このような状態では、エンタープライズ環境での実運用に対応できません。

しかしSnowflakeは、AIには包括的な相互運用性が必要であることを理解しています。

本書「相互運用可能なレイクハウスの構築」では、より効果的なアプローチとして、Apache Iceberg™とApache Polaris™に基づくレイクハウスアーキテクチャの設計方法を紹介します。このアーキテクチャは、エンジニアリング作業の負担とコストを削減しながら、AI対応力を高めます。さらに、オープンテーブルフォーマットの基礎知識、レイクハウス設計のさまざまなアプローチ、そして任意のエンジンからあらゆる処理をデータに対して実行できることの重要性についても詳説します。

本書は、以下について解説する実践的なガイドです。