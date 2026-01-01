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相互運用可能なレイクハウスの構築：AIリーダーのためのデータ戦略
Snowflakeのシンプルな相互運用性を活用して構築されたレイクハウスにより、任意のエンジンでのAI活用を加速し、データの主導権を確保する
現在、多くの企業が、AIの実験段階から本番環境へと移行するなかで、最大の制約はモデルそのものではなく、モデルが依存する基盤となるデータアーキテクチャであることに気づき始めています。
この問題の原因となっているのは、エンジンやツール間の相互運用性が限られていることによるデータの断片化です。チームがデータの存在する場所でデータを扱えない場合、データのコピーに依存する高コストで多大な作業を伴うアーキテクチャを採用せざるを得なくなり、その結果として、ツールの乱立、ガバナンスの分断、エンジニアリングコストとストレージコストの増大がもたらされます。
AIエージェントにとって、データの断片化と重複は深刻な問題となります。エージェントは意味的な理解を得るために検索と再構築を繰り返すようになるため、トークンが浪費され、思考1回当たりのコストが増加します。また、同じデータが複数の場所に存在すると、誤った回答やハルシネーションを含む回答が返される可能性が高まります。これは、データに対する信頼の低下につながり、最終的にはビジネス上の意思決定にも悪影響が及びます。このような状態では、エンタープライズ環境での実運用に対応できません。
しかしSnowflakeは、AIには包括的な相互運用性が必要であることを理解しています。
本書「相互運用可能なレイクハウスの構築」では、より効果的なアプローチとして、Apache Iceberg™とApache Polaris™に基づくレイクハウスアーキテクチャの設計方法を紹介します。このアーキテクチャは、エンジニアリング作業の負担とコストを削減しながら、AI対応力を高めます。さらに、オープンテーブルフォーマットの基礎知識、レイクハウス設計のさまざまなアプローチ、そして任意のエンジンからあらゆる処理をデータに対して実行できることの重要性についても詳説します。
本書は、以下について解説する実践的なガイドです。
本書は、以下について解説する実践的なガイドです。
- 妥協のないデータ接続：Apache Icebergを始めとするオープンテーブルフォーマットが、企業のデータエステートにおける結合組織として機能する仕組みについて説明します。このフォーマットにより、機能のロックインを回避して、データが存在する場所でツールを実行できるようになります。
- スケーリングに向けた合理化：宣言型データエンジニアリング、ゼロコピークローニング、自動データ取り込みを通じて、インフラ運用の負担を軽減し、チームをZeroOpsに近づける方法について解説します。
- AI時代のガバナンス：ガバナンス、セキュリティ、信頼性を統合的に管理することで、データチームは事後対応型のクリーンアップからプロアクティブな保護へと移行できます。その方法を詳しく見ていきます。
- 実践的なアーキテクチャパターン：AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要クラウドパートナーとのSnowflakeの相互運用性に焦点を当てた、モダンレイクハウスアーキテクチャを図説します。
- 実証済みのビジネスケース：業界のリーダー企業は、すでにSnowflake上に構築したレイクハウスでデータ基盤をモダナイズしてROIを創出しています。Goldman Sachs、Affirm、Indeedのストーリーを紹介します。
相互運用可能なレイクハウスは、データスタックを更新するだけではありません。複雑に拡大したシステムを相互に接続されたオープンな基盤へと置き換え、データ移動なしのアクセスを実現することで、企業のデータ活用のあり方を変革します。本書で紹介している企業の事例は、例外的なものではありません。データアーキテクチャが制約から変革の推進力に変化したときにどのようなことが可能になるのかを示す、先駆的な例です。
高品質なデータへのアクセスの高速化、ユニバーサルガバナンスの確立、進歩を妨げる日常的な障壁の大幅な軽減。これらは抽象的な約束ではなく具体的な成果です。アーキテクチャ上の制約を克服しようとするのをやめ、適切なアーキテクチャフレームワークを活用することで、AIイニシアチブは構想から成果へと具現化します。
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