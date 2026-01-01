AIパイプラインの構築：よりスマートなデータエンジニアリングのための必携ガイド

今、データエンジニアリングについての重要な問いが、次々と現実のものになっています。エージェント型AIがデータパイプラインを構築する時代に、組織はどうあるべきでしょうか。新鮮で多様なデータを求め続けるAIの要求に対応する、スケーラブルなインフラストラクチャをどのように構築すればいいのでしょうか。宣言型の設計は、どのような場面で命令型オーケストレーションよりも効果を発揮するのでしょうか。そして、人間だけでなくAIエージェントもデータの利用者となる環境において、データプロダクトを提供するとはどのようなことを指すのでしょうか。

本書「AIパイプラインの構築：スマートなデータエンジニアリングのための必携ガイド」では、Gilberto Hernandezが、データエンジニアリングが今後どこに向かうのか、そしてその変化に先んじるために何が必要なのかを客観的に解説します。Snowflakeでデータエンジニアリング領域プロダクト担当副社長を務めるChris Childによる序文に続き、本文では、データの取り込み、変換、提供、DataOpsに至るまで、データパイプラインのライフサイクルをステージごとに解説し、AIの要求に応えるために設計された最新の宣言型ツールを紹介しています。

データエンジニアは、AI先進組織におけるオペレーショナルアーキテクトへと進化しつつあります。本書の目的は、この未来を見据えた基盤の構築を支援することです。