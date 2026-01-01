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シーケンスを打破する
AI導入はデータ変革の完了を待たずに開始できる
本書では、以下の内容を取り上げています。
「最初にデータを整備する」というモデルがエンタープライズAIの進展を阻む最大の要因となっている理由
Apache Icebergなどのオープンなテーブルフォーマットと統合されたガバナンスを活用して、データ移行が未完了であっても既存のデータ上でAI活用を開始する方法
AIビジネスケースを構築するための段階的ガイド
97%の企業がAIイニシアチブを推進しているにもかかわらず、その基盤となるデータの準備ができていると回答している割合は、わずか5%にとどまっています。
ほとんどの企業はデータが未整備であるうちはAI導入はできないと考えています。しかし、先行企業はそのような状況をむしろAIを開始する好機と捉えています。
本ガイドでは、CDO、CTO、CIO、COO、エンタープライズアーキテクトに向けて、データ変革と並行して進められる、今すぐAIの価値を創出し始めるための実践的なパスを紹介します。
NTT DATA、Capita、そしてSnowflakeのフィールド担当最高技術責任者（CTO）によるインサイトも収録しています。
「データエステートが、何一つ手を加える必要のない状態になることはありません。新しいアプリケーションが登場します。規制も変わります。企業は他の企業を買収します。AIモデルも進化します。すべてが完璧に整うのを待っていては、いつまで経っても価値を生み出すことはできません」
Fawad Qureshi
Snowflake、データ戦略担当フィールド最高技術責任者（CTO）
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