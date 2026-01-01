97%の企業がAIイニシアチブを推進しているにもかかわらず、その基盤となるデータの準備ができていると回答している割合は、わずか5%にとどまっています。

ほとんどの企業はデータが未整備であるうちはAI導入はできないと考えています。しかし、先行企業はそのような状況をむしろAIを開始する好機と捉えています。

本ガイドでは、CDO、CTO、CIO、COO、エンタープライズアーキテクトに向けて、データ変革と並行して進められる、今すぐAIの価値を創出し始めるための実践的なパスを紹介します。

NTT DATA、Capita、そしてSnowflakeのフィールド担当最高技術責任者（CTO）によるインサイトも収録しています。