保険業界におけるAIエージェント：保険会社のワークフロー変革

保険業界において、AIエージェントはもはや理論上の存在ではありません。先進的な保険会社は、すでに多種多様なワークフローでエージェント型AIを活用しています。その範囲は、保険金請求処理や引受審査の改善から、不正行為の検知、保険数理分析の実施にまで及んでいます。

保険業界の経営幹部や事業部門のリーダーにとって、AIエージェントが業界を変革するかどうかは、もはや議論のテーマではありません。現在の焦点は、孤立したパイロット運用から脱却し、測定可能なビジネス価値をもたらす、ガバナンスの効いた本番対応のエージェント型ワークフローへの移行をいかに加速するかにあります。