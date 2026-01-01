カスタマーストーリー
保険業界におけるAIエージェント：保険会社のワークフロー変革
保険業界向けAIエージェントのトレンドレポートおよび導入プレイブック
保険業界において、AIエージェントはもはや理論上の存在ではありません。先進的な保険会社は、すでに多種多様なワークフローでエージェント型AIを活用しています。その範囲は、保険金請求処理や引受審査の改善から、不正行為の検知、保険数理分析の実施にまで及んでいます。
保険業界の経営幹部や事業部門のリーダーにとって、AIエージェントが業界を変革するかどうかは、もはや議論のテーマではありません。現在の焦点は、孤立したパイロット運用から脱却し、測定可能なビジネス価値をもたらす、ガバナンスの効いた本番対応のエージェント型ワークフローへの移行をいかに加速するかにあります。
本書では、次の内容を取り上げています。ぜひダウンロードしてご確認ください。
AIエージェントの特徴：従来のAIモデルやAIアシスタントと異なる理由、マルチステップの保険業務ワークフローにおける、推論、検索、アクション、改善のプロセス
保険会社におけるエージェント型AIの最新活用領域：保険金請求インテリジェンス、引受審査とリスク評価、保険契約管理、不正検知、流通、保険数理分析、文書処理など
パイロットから本番運用へと移行している先進的な保険会社：再利用可能なエージェント機能の構築、部門横断的な拡張、そしてエージェント中心のオペレーティングモデルのための基盤の確立
AIエージェントの責任ある導入：信頼できるエージェント型ワークフローを組織全体にわたって実現するために不可欠な、データ、ガバナンス、セマンティックモデル、プラットフォームの戦略
ebookをダウンロード