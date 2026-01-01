「データを整備する」「分析に関わる人材を拡大する」という二つの指標に基づき金融DXを推進。テクノロジーを自らの手で掌握し、コントロールすることを目指す同社の内製化の取り組みから見えてくる成功の秘訣とは

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ