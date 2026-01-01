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カスタマーストーリー

シーメンスのSnowflake導入活用事例

シーメンス（Siemens）が実現した、イノベーションを加速する全社データメッシュ基盤の全貌

50以上のERPから1日15億件超のデータをリアルタイム統合。「すべての人とモノをデータでつなぐ」データドリブン企業への進化

こんな課題をお持ちのIT・DX推進責任者様へ

  • オンプレミスの巨大データレイクが限界を迎え、拡張性や構造化・非構造化データの混在対応に困っている
  • 複数の基幹システム（ERP）にデータが散在し、リアルタイムなデータ統合や抽出が難しい
  • データサイエンティストだけでなく、現場の業務部門（非IT人材）にもデータアクセスを解放・民主化したい
  • 部門横断でのデータ共有や、AI/MLを活用したサプライチェーンリスクの自動検知・予測を実現したい
この事例資料で学べるポイント
  • レガシー環境からの脱却と「Siemens Data Cloud」の構築
    オンプレミスの巨大なSAP HANA環境からクラウドへの移行を果たし、50以上のERPシステムから1日15億件を超える変更データをニアリアルタイムで統合。ストレージとコンピュートの分離により、コスト最適化と高いスケーラビリティを両立したアプローチを解説します。
  • サプライチェーンリスクの低減と製造プロセスの自動化
    原材料不足による生産停止リスクに対し、複数のデータソースを統合して「直感的なリスクスコア」を算出。自律的に潜在リスクを特定し、予防措置をトリガーするデータドリブンなSCM改革のPoC実例を紹介します。
  • ドラッグ＆ドロップでデータ活用：「データ民主化」の実現
    Mendix（ローコード開発）やAmazon SageMaker、Tableau等とのシームレスな連携を構築。役職やITスキルに関わらず、すべての従業員が自律的にデータを活用できるデータカルチャーの醸成プロセスを明かします。

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