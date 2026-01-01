千葉銀行は、オンプレミスのデータ分析基盤で抱えていた課題をどう解決したのか。生成AIによる高度なデータ分析を全行的展開に向けた取り組みを推進させる秘訣とは。この事例には、金融業界に限らず、あらゆる企業が生成AIを活用したデータ分析を全社的に展開するためのエッセンスが含まれる。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ