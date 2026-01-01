カスタマーストーリー
千葉銀行のSnowflake導入活用事例
千葉銀行がバンキングアプリを軸にした顧客体験創出の基盤にSnowflakeを採用。 生成AIを活用したデータ分析で新たな顧客体験の実現に取り組む
千葉銀行は、オンプレミスのデータ分析基盤で抱えていた課題をどう解決したのか。生成AIによる高度なデータ分析を全行的展開に向けた取り組みを推進させる秘訣とは。この事例には、金融業界に限らず、あらゆる企業が生成AIを活用したデータ分析を全社的に展開するためのエッセンスが含まれる。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- オンプレミスのデータ基盤では、データ加工に数時間、クエリにも1分ほどかかり、スピーディーにデータを活用できない
- アプリの操作ログなどのデータ量が増えるにつれ、既存基盤の処理性能に限界が見えてきている
- 取引データは取れても、そこに至るまでの顧客行動を把握しきれず、鮮度の低いデータで分析するしかない
- デジタルチャネルと店舗などのリアルチャネルのデータがつながらず、オムニチャネルでの顧客対応に生かせない
- 情報システム部門に頼らず、ビジネス部門が自らデータ基盤を運用したいが、セキュリティやデータガバナンスの要件も満たす必要がある
- データを読み解くことに苦手意識のある現場担当者でも、データやAIを使って実践的な提案ができるようにしたい
この事例資料で学べるポイント
- フルマネージドなデータ基盤によるデータ処理の効率化
- Streamlit in Sno wflakeによる迅速なアプリ開発の実現
- AI活用推進のための統合データ基盤としての役割
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