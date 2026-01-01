創業100年のブルボンのSnowflake事例。若手がデータサイロを打破し 基盤を構築。月30時間の工数削減 やAI需要予測で経営を加速。内製化でデータと対話する文化を醸成するDXの軌跡。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ