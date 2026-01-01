カスタマーストーリー
ブルボンのSnowflake導入活用事例
100年続く菓子メーカーのDXを若手が推進。データサイロを打ち破り全社データ統合基盤を構築。Snowflakeが導くデータドリブン経営の助走
創業100年のブルボンのSnowflake事例。若手がデータサイロを打破し 基盤を構築。月30時間の工数削減 やAI需要予測で経営を加速。内製化でデータと対話する文化を醸成するDXの軌跡。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- 基幹データや販売データが部門・システムごとに散在してサイロ化し、全社横断でデータを活用できない
- Excelでの手作業による集計・加工に多くの工数がかかり、分析業務の効率が非常に悪い
- データ量が多すぎて過去データを十分に保存できず、長期的な分析や予測に使えない
- 出荷・出庫・店頭データなどサプライチェーン上のデータがつながらず、販売実態を把握しきれない
- 販売予測や意思決定がベテランの経験や勘に頼っており、データに基づく判断に切り替えたい
- 専任のデータ人材が少ないため、若手や初心者でも使いやすく、費用の無駄が出にくい柔軟な料金体系のデータ基盤を探している
この事例資料で学べるポイント
- Snowsightの直感的なUIが、データ活用の内製化を加速
- データ統合により全社の業務効率が向上
- Snowflake内でAI/ML開発を完結
PDF版をダウンロード