カスタマーストーリー
BMWグループのSnowflake導入活用事例
BMWグループが実証：大規模オペレーショナル・アナリティクスで処理能力の飛躍的向上と平均コスト25%削減を実現
約6,000のデータ資産・1万人超のユーザーを抱える「Cloud Data Hub」における、マルチベンダー環境でのSnowflake活用法
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- 大規模な運用データや複雑なクエリ処理において、従来の環境では応答性能が低下する
- データ活用を進めたいが、既存システム（AWSやIceberg等）からの移行コストやベンダーロックインが懸念される
- クラウドでのコンピュート処理費用が増大し、費用対効果（ROI）の改善を求められている
- 社内の厳格なセキュリティ・データガバナンス要件を満たしながらデータ活用を加速させたい
この事例資料で学べるポイント
- 高負荷・複雑なワークロードで「平均コスト25%削減」
単一テーブルへのシンプルな処理と、高負荷な複数テーブルの処理で最適ツールを使い分け。Snowflakeの強力なコンピュート能力を活用することで、過去10年以上に及ぶ巨大な車両サービスデータの検索・呼び出しをほぼ瞬時に短縮し、コスト削減も達成した事例をご紹介します。
- ベンダーロックインを回避する柔軟なアーキテクチャ
AWSやApache Icebergなどの既存インフラ・オープンソース環境と完全に並行・シームレスに連携。データを不要にコピーすることなく（ゼロコピー・クローニング）、マルチベンダー戦略を強力にサポートした構成を公開します。
- わずか18ヶ月で60以上のデータユースケースが社内で稼働
シンプルな操作性と迅速なセットアップにより、社内での利用が急速に拡大。わずか6名の専任チームで社内15ドメインに及ぶガバナンスと連携し、迅速に価値創出へとつなげた推進手法を解説します。
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