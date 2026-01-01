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STUDIO

AI e interoperabilità nel settore sanitario

Il punto di vista dei decision-maker del settore sanitario sulla rapida evoluzione dell’AI e dell’interoperabilità nelle organizzazioni sanitarie e negli enti di sanità pubblica.

Snowflake and Hakkoda (an IBM Company) logos
cover image of the future of AI + interoperability in healthcare report
Scopri gli ultimi trend emersi dalla nostra indagine di settore, tra cui:

  • Con quale rapidità vengono adottati gli agenti AI

  • I tre motivi chiave per cui i decision-maker del settore sanitario e degli enti di sanità pubblica danno priorità all’interoperabilità

  • Quali sono i principali casi d’uso degli agenti AI per strutture sanitarie, enti pagatori, enti di sanità pubblica e gli altri attori dell’ecosistema sanitario.

Arrow illustration

L’ADOZIONE DELL’AGENTIC AIAVANZA RAPIDAMENTE

La ricerca rivela che la maggior parte delle organizzazioni sanitarie e degli enti di sanità pubblica sta compiendo rapidi passi avanti nell’adozione dell’Agentic AI.

65% of healthcare orgs are or have adopted agentic AI

65% delle organizzazioni sanitarie e degli enti di sanità pubblica intervistati:
 

  • Ha già adottato l’Agentic AI
  • La sta sperimentando, oppure
  • Ha in programma di implementarla nei prossimi 6–12 mesi

L’INTEROPERABILITÀ È ESSENZIALEPER IL SUCCESSO DELLE INIZIATIVE DI AI

Picture of Murali Gandhirajan, Director of Regulated Industries CTO at Snowflake

“Le organizzazioni che modernizzano l’interoperabilità ora, standardizzando e collegando i dati tra ambienti diversi, saranno quelle che trasformeranno l’Agentic AI da programmi pilota isolati in vantaggi a livello di sistema per quanto riguarda coordinamento delle cure, accesso e risultati basati sul valore.”

Murali Gandhirajan
Global Regulated Industries CTO, Snowflake

PER GLI ENTI DI SANITÀ PUBBLICAL’INTEROPERABILITÀ È FONDAMENTALE

Picture of Cathy Reese, Senior Partner and Data & AI Leader at IBM Consulting

“Questi risultati riflettono il crescente riconoscimento da parte dei sistemi sanitari pubblici che l’interoperabilità è essenziale per fornire un’assistenza basata sul valore, migliorare l’esperienza dei pazienti e soddisfare le aspettative di responsabilità in un ambiente con vincoli di bilancio. L’interoperabilità sta inoltre diventando un’infrastruttura critica per l’adozione dell’AI, la conformità alle normative e la riduzione degli attriti amministrativi su vasta scala.”

Cathy Reese
Senior Partner - Data & AI Leader for Healthcare, Life Sciences, State & Local Gov, Education, IBM Consulting

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