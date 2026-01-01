STUDIO
AI e interoperabilità nel settore sanitario
Il punto di vista dei decision-maker del settore sanitario sulla rapida evoluzione dell’AI e dell’interoperabilità nelle organizzazioni sanitarie e negli enti di sanità pubblica.
Scopri gli ultimi trend emersi dalla nostra indagine di settore, tra cui:
Con quale rapidità vengono adottati gli agenti AI
I tre motivi chiave per cui i decision-maker del settore sanitario e degli enti di sanità pubblica danno priorità all’interoperabilità
Quali sono i principali casi d’uso degli agenti AI per strutture sanitarie, enti pagatori, enti di sanità pubblica e gli altri attori dell’ecosistema sanitario.
L’ADOZIONE DELL’AGENTIC AIAVANZA RAPIDAMENTE
La ricerca rivela che la maggior parte delle organizzazioni sanitarie e degli enti di sanità pubblica sta compiendo rapidi passi avanti nell’adozione dell’Agentic AI.
65% delle organizzazioni sanitarie e degli enti di sanità pubblica intervistati:
- Ha già adottato l’Agentic AI
- La sta sperimentando, oppure
- Ha in programma di implementarla nei prossimi 6–12 mesi
L’INTEROPERABILITÀ È ESSENZIALEPER IL SUCCESSO DELLE INIZIATIVE DI AI
“Le organizzazioni che modernizzano l’interoperabilità ora, standardizzando e collegando i dati tra ambienti diversi, saranno quelle che trasformeranno l’Agentic AI da programmi pilota isolati in vantaggi a livello di sistema per quanto riguarda coordinamento delle cure, accesso e risultati basati sul valore.”
Murali Gandhirajan
PER GLI ENTI DI SANITÀ PUBBLICAL’INTEROPERABILITÀ È FONDAMENTALE
“Questi risultati riflettono il crescente riconoscimento da parte dei sistemi sanitari pubblici che l’interoperabilità è essenziale per fornire un’assistenza basata sul valore, migliorare l’esperienza dei pazienti e soddisfare le aspettative di responsabilità in un ambiente con vincoli di bilancio. L’interoperabilità sta inoltre diventando un’infrastruttura critica per l’adozione dell’AI, la conformità alle normative e la riduzione degli attriti amministrativi su vasta scala.”
Cathy Reese
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