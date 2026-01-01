“Questi risultati riflettono il crescente riconoscimento da parte dei sistemi sanitari pubblici che l’interoperabilità è essenziale per fornire un’assistenza basata sul valore, migliorare l’esperienza dei pazienti e soddisfare le aspettative di responsabilità in un ambiente con vincoli di bilancio. L’interoperabilità sta inoltre diventando un’infrastruttura critica per l’adozione dell’AI, la conformità alle normative e la riduzione degli attriti amministrativi su vasta scala.”

Cathy Reese Senior Partner - Data & AI Leader for Healthcare, Life Sciences, State & Local Gov, Education, IBM Consulting