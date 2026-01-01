Trasformare vendite e marketing con l’AI

Il tuo team sales ha strumenti AI. Il tuo team marketing ha strumenti AI. Forse hai avviato un pilot e i numeri di adozione sembravano buoni. Ma le previsioni di fatturato sono rimaste invariate.

Il problema non sono gli strumenti né il pilot. È quello che succede dopo. La maggior parte delle organizzazioni non ha ancora costruito la data foundation che consente all’AI di passare dalla POC a un impatto sul fatturato su larga scala: un livello di intelligence condiviso su cui si basano sia le vendite che il marketing.



I responsabili vendite e marketing di Snowflake ci raccontano la loro esperienza.