Ebook
Trasformare vendite e marketing con l’AI
La guida Snowflake per accelerare la crescita del fatturato
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In questo ebook:
Come identificare le perdite di fatturato e risolverle con l’AI
- La trasformazione AI di Snowflake: le decisioni, le lezioni apprese, i risultati
- Il framework RAMP (Reveal, Architect, Mobilize, Prove) in azione
- Come costruire il business case per il tuo investimento AI
Il problema non deriva dall’investimento nell’AI
Il tuo team sales ha strumenti AI. Il tuo team marketing ha strumenti AI. Forse hai avviato un pilot e i numeri di adozione sembravano buoni. Ma le previsioni di fatturato sono rimaste invariate.
Il problema non sono gli strumenti né il pilot. È quello che succede dopo. La maggior parte delle organizzazioni non ha ancora costruito la data foundation che consente all’AI di passare dalla POC a un impatto sul fatturato su larga scala: un livello di intelligence condiviso su cui si basano sia le vendite che il marketing.
I responsabili vendite e marketing di Snowflake ci raccontano la loro esperienza.
“Sales e marketing sono un cervello in due corpi. L'attrito classico tra questi due reparti è un killer della crescita. L'AI ci ha dato un sistema nervoso condiviso: un'unica fonte di verità su cui entrambe le funzioni ragionano, spostando la conversazione da ‘chi ha i numeri giusti’ a ‘cosa facciamo adesso’.”
Denise Persson
18 mesi. Senza filtri.
Ecco come i team commerciali e marketing Snowflake hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per trasformare il proprio motore commerciale: le decisioni, gli errori e ciò che, alla fine, ha portato i risultati.
Il miglioramento del tasso di chiusura ha contribuito a una crescita del fatturato di circa il 37% su base annua
38% in meno di spesa marketing
ROI stimato 5x sull'investimento AI
Quel progetto pilota è oggi il blueprint con cui Snowflake estende su scala globale la sua strategia vendite e marketing basata sull’intelligenza artificiale.
“Esiste una versione della trasformazione AI in cui finisci con ottime demo, buoni numeri di adozione e una previsione di fatturato identica a prima. La differenza non è la tecnologia. È l'onestà iniziale: riconoscere fin da subito dove si perdeva fatturato.”
Jonathan Beaulier
Chi l’ha costruito sul campo
Il CRO e la CMO Snowflake, insieme ai responsabili EMEA di vendite e marketing che hanno guidato la trasformazione sul campo, condividono il playbook completo. Scopri inoltre i risultati ottenuti dai nostri clienti:
Come Sanofi offre a ogni commerciale un briefing immediato prima di ogni incontro con il cliente
Come Sainsbury’s e Nectar360 alimentano il retail media grazie a una data foundation governata
Come Novartis trasforma dati HCP frammentati in interazioni sul territorio ad alta precisione
Come TF1 ha ridotto da cinque giorni a tre minuti i tempi di reporting delle campagne
Come Intercom ha restituito 2000 ore al mese alla vendita.
Se il board chiede quali vantaggi concreti ha apportato al business l’intelligenza artificiale e non hai ancora una risposta, parti da qui.
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