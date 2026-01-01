Sécuriser et gouverner l'IA avec Snowflake
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Cette session présente une approche concrète de la sécurité de l'IA en entreprise, combinant contrôle d'accès, gouvernance des agents et protection des données au sein du périmètre Snowflake.
Au programme :
- Introduction au modèle de sécurité IA de Snowflake - comprendre les principes de sécurité appliqués aux workloads IA
- Présentation des fonctionnalités de gouvernance disponibles - Agent Identity, Restricted Session Scopes, RBAC sur les modèles, Cortex Guardrails, AI_REDACT...
- Explication de l'architecture de sécurité Cortex
L'objectif est de fournir aux équipes une méthode pragmatique pour déployer l'IA en toute confiance, garantir la conformité des interactions agents-données et maintenir une posture de sécurité robuste à l'échelle de l'entreprise.