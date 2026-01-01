Sécuriser et gouverner l'IA avec Snowflake

Cette session présente une approche concrète de la sécurité de l'IA en entreprise, combinant contrôle d'accès, gouvernance des agents et protection des données au sein du périmètre Snowflake.

Au programme :

- Introduction au modèle de sécurité IA de Snowflake - comprendre les principes de sécurité appliqués aux workloads IA

- Présentation des fonctionnalités de gouvernance disponibles - Agent Identity, Restricted Session Scopes, RBAC sur les modèles, Cortex Guardrails, AI_REDACT...

- Explication de l'architecture de sécurité Cortex

L'objectif est de fournir aux équipes une méthode pragmatique pour déployer l'IA en toute confiance, garantir la conformité des interactions agents-données et maintenir une posture de sécurité robuste à l'échelle de l'entreprise.