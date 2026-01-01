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Cortex AI for Enterprise Productivity : libérez le potentiel de vos données
20oct.
12:00 PM CEST
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Découvrez comment Snowflake Cortex AI permet aux entreprises d'exploiter simplement et en toute sécurité l'intelligence artificielle directement sur leurs données. Cette session présentera les principaux cas d'usage pour améliorer la productivité, automatiser certaines tâches et faciliter l'accès à l'information, sans multiplier les outils ni déplacer les données.
Speaker
Sarah PartoucheSenior Partner Solution Engineer, Snowflake