EBOOK
Les secrets d’une migration réussie vers Snowflake
Découvrez pourquoi les leaders de tous les secteurs passent de leurs anciennes plateformes à une solution data cloud moderne, plus simple, plus performante et plus rentable.
Un choix qui fait la différence
De nombreuses entreprises constatent que leurs plateformes de données actuelles ne leur offrent ni les performances, ni l’évolutivité, ni le niveau de sécurité nécessaires pour concrétiser leurs ambitions, en particulier à l’ère de l’IA.
Au lieu d’accélérer l’innovation, elles doivent encore composer avec des défis majeurs :
Des limites de performances et d’évolutivité
Des écosystèmes de données fragmentés
Des problèmes d’intégrité et de sécurité des données
Ces contraintes ont conduit de nombreuses entreprises de premier plan à abandonner leurs entrepôts de données traditionnels, qu'ils soient déployés sur site ou hébergés dans le cloud (Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop, etc.), au profit de l’AI Data Cloud de Snowflake.
Grâce à Snowflake, nous proposons désormais une plateforme data bien plus performante à l’échelle mondiale, pour un coût inférieur à celui de notre ancienne plateforme.”
John Pastor
Les leaders montrent la voie
Partout dans le monde et dans tous les secteurs, des entreprises comme Guitar Center ou Siemens s’appuient sur le socle data unifié de Snowflake pour gagner en simplicité, en performances et en flexibilité, tout en bénéficiant de fonctionnalités de gouvernance et d’IA nativement intégrées.
En migrant de leurs plateformes historiques vers l’AI Data Cloud, des entreprises comme AT&T, PayPal et Pfizer obtiennent des gains mesurables à l’échelle de toute leur organisation.
84 %
AT&T a réduit de 84 % ses coûts annuels estimés.
900 Md USD
PayPal a migré sa plateforme de paiement de 900 milliards USD vers Snowflake, ce qui a permis de réduire ses SLA de 96 à 12 heures.
19 K
Pfizer a économisé 19 000 heures et 54 % de ses coûts annuels.
Transformer les ambitions en résultats
En réunissant leurs données au sein d’une plateforme unifiée, des entreprises innovantes du monde entier concrétisent leurs objectifs stratégiques : mise en production de cas d’usage d’IA générative, amélioration de l’expérience client, optimisation des opérations, et bien plus encore.
Et si votre entreprise était la prochaine ? Découvrez comment des organisations de toutes tailles atteignent leurs objectifs, puis demandez-vous : jusqu'où votre entreprise pourrait-elle aller avec Snowflake ?
Penske a créé un modèle d’IA en moins de 15 jours après avoir tenté pendant un an de tirer parti de l’IA générative.
Luminate traite chaque jour plus d’un trillion de points de données, 334 % plus rapidement, et produit des rapports de marché en une nuit au lieu d’un mois, ce qui change la donne en matière de diffusion de données en temps opportun aux clients.
La Florida State University bénéficie désormais d’un délai de valorisation 95 % plus court, grâce à la réduction du délai de partage de données de 90 jours à seulement 5.
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