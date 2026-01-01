Les secrets d’une migration réussie vers Snowflake

De nombreuses entreprises constatent que leurs plateformes de données actuelles ne leur offrent ni les performances, ni l’évolutivité, ni le niveau de sécurité nécessaires pour concrétiser leurs ambitions, en particulier à l’ère de l’IA.

Au lieu d’accélérer l’innovation, elles doivent encore composer avec des défis majeurs :



Des limites de performances et d’évolutivité

Des écosystèmes de données fragmentés

Des problèmes d’intégrité et de sécurité des données



Ces contraintes ont conduit de nombreuses entreprises de premier plan à abandonner leurs entrepôts de données traditionnels, qu'ils soient déployés sur site ou hébergés dans le cloud (Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop, etc.), au profit de l’AI Data Cloud de Snowflake.