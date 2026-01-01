Repenser la migration vers le cloud : des transitions techniques à la transformation stratégique

Si certaines entreprises se contentent de déplacer leur infrastructure informatique sans chercher à l’optimiser, une migration vers le cloud peut offrir des possibilités bien plus intéressantes si vous adoptez une véritable stratégie de transformation dans le cloud. Les entreprises tournées vers l’avenir exploitent en effet le potentiel de la migration vers le cloud pour favoriser l’innovation, améliorer la satisfaction de leurs clients, maximiser leurs bénéfices et se préparer aux avantages de l’IA.

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Comment l’IA et l’automatisation peuvent accélérer votre parcours dans le cloud et réduire vos coûts.

Auteur : Fawad Qureshi, Global Field CTO chez Snowflake