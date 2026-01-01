Un cadre proposé par SAP, Snowflake et AWS pour unifier votre patrimoine de données et obtenir des résultats mesurables grâce à l’IA

L’opportunité

Vos systèmes SAP renferment certaines des données les plus précieuses de votre organisation : des données transactionnelles, opérationnelles et financières qui reflètent la réalité de votre activité.

Alors que les volumes de données augmentent et que les ambitions en matière d’IA prennent de l’ampleur, l’un des principaux défis des entreprises consiste à réunir ces données avec le reste de leur environnement analytique, de manière fiable et gouvernée.

Résultat : seules 5 à 7 % des organisations utilisatrices de SAP déclarent recourir largement à l’IA dans leurs activités. Non par manque d’ambition, mais parce que leur socle de données n’est pas encore prêt (source : CIO.com, 2024).

La solution

SAP, Snowflake et AWS s’associent pour offrir à leurs clients une infrastructure de données unifiée qui limite les déplacements et les copies de données, tout en ouvrant la voie à une IA gouvernée et évolutive.

Cet eBook explique comment les trois plateformes collaborent dans trois domaines stratégiques : l’unification des données, la préparation à l’IA, ainsi que la sécurité et la gouvernance. Il présente des recommandations architecturales concrètes et des résultats obtenus par des clients.

Ce que vous découvrirez

Une intégration bidirectionnelle, zéro copie et en temps quasi réel entre SAP BDC et Snowflake. La technologie zéro copie s’applique uniquement aux échanges entre SAP BDC et Snowflake.

Des cas d’usage agentiques dans la supply chain, la planification financière et la fabrication, basés sur une couche de données riche sur le plan sémantique, qui améliore la précision et l’auditabilité de l’IA.

Le modèle de gouvernance et de sécurité qui a permis à Siemens Digital Industries de réduire de 10 à 20 % le coût de son infrastructure SAP sur AWS.

À qui s'adresse cet eBook ?

Aux responsables data et IT des entreprises dont l’environnement repose largement sur SAP et qui cherchent à unifier leur patrimoine de données, à créer un socle d’IA évolutif ou à renforcer la gouvernance de leurs systèmes SAP et non-SAP. Il s’adresse tout particulièrement aux Chief Data Officers, architectes data, ingénieurs plateforme et architectes d’entreprise chargés de définir la stratégie SAP Cloud ERP.