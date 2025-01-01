EBOOK
50 applications, produits d’IA et de données incontournables sur laMarketplace Snowflake
Consultez notre guide pour découvrir sur la Marketplace Snowflake de nouvelles ressources, créer des applications riches en données et les doter de fonctionnalités de pointe.
Plongez-vous dans l’écosystème Snowflake pour découvrir :
Des applications et produits d’IA qui mettent des fonctionnalités clés directement à la disposition des développeurs.
Des jeux de données et des connecteurs d’applications qui vous aident à exploiter facilement des ressources externes.
Comment la Marketplace Snowflake peut aider votre entreprise à créer des produits plus intelligemment et à les livrer plus rapidement.
Une source uniquepour des données et applications fiables
Que trouverez-vous sur la Marketplace Snowflake ?*
- Plus de 3 000 références
- Plus de 750 fournisseurs
- Plus de 375 applications
Avec une telle offre, il y a de fortes chances pour que vous trouviez un partenaire ou un fournisseur de services sur la Marketplace Snowflake. Commencez par parcourir les 50 références de notre liste.
*Au 30 avril 2025.
Enrichissez vos projetsavec les Snowflake Native Apps
Et si vous pouviez facilement ajouter des capacités dans Snowflake sans avoir besoin d’un énième fournisseur de solutions silotées ? Les 25 Snowflake Native Apps de notre liste intègrent de nouvelles fonctionnalités prêtes à l’emploi directement dans votre compte Snowflake, de l’ajout d’analyses graphiques au déploiement d’agents d’IA spécialisés.
Accédez à des ressources data tiercesen quelques clics
Votre entreprise ne dispose pas de toutes les données dont vous avez besoin pour alimenter vos analyses avancées. Grâce aux 25 connecteurs et jeux de données tiers de notre liste, connectez-vous en quelques clics à des fournisseurs SaaS, des partenaires et des ressources externes pour travailler plus intelligemment.
Vous fournissez l’idée, la Marketplace Snowflake fournit les outils
Les applications, les outils d’IA et les jeux de données présentés dans ce rapport peuvent vous aider à accélérer votre délai de rentabilisation et à approfondir votre analytique et vos initiatives d’IA. Téléchargez ce guide et explorez tout ce que la Marketplace Snowflake peut vous offrir.
