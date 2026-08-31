RAPPORT
L’avenir de l’IA et de l’interopérabilité dans le secteur de la santé
Perspectives des décideurs du secteur de la santé sur l’évolution rapide de l’IA et de l’interopérabilité au sein des établissements de santé et des agences de santé publique.
Découvrez les dernières tendances issues de notre enquête sectorielle, notamment :
La rapidité d’adoption des agents d’IA.
Les trois raisons essentielles pour lesquelles les décideurs du secteur des soins et de la santé publique accordent la priorité à l’interopérabilité.
Les principaux cas d’usage des agents d’IA chez les prestataires, les organismes de remboursement, les agences de santé publique et les organismes gouvernementaux, et plus encore.
L’ADOPTION DE L’IA AGENTIQUES’ACCÉLÈRE
L’étude révèle que la majorité des organismes et des agences de santé publique adoptent rapidement l’IA agentique.
des organismes de santé et des agences de santé publique interrogés :
- ont déjà adopté l’IA agentique.
- la testent
- ou prévoient de la mettre en œuvre dans les 6 à 12 prochains mois
L’INTEROPÉRABILITÉ EST ESSENTIELLEÀ L’IA GÉNÉRATIVE
Les organismes qui modernisent dès maintenant l’interopérabilité, qui normalisent et relient les données entre les différents environnements, feront passer l’IA agentique du stade de projets pilotes isolés à des gains au niveau du système en matière de coordination des soins, d’accès et de résultats axés sur la valeur. »
Murali Gandhirajan
LES AGENCES DE SANTÉ PUBLIQUEPRIVILÉGIENT L’INTEROPÉRABILITÉ
Ces conclusions reflètent une prise de conscience croissante au sein des systèmes de santé publics : l’interopérabilité est essentielle pour fournir des soins axés sur la valeur, améliorer l’expérience des patients et répondre aux attentes en matière de responsabilité dans un environnement budgétaire contraint. Elle constitue également une infrastructure stratégique pour l’adoption de l’IA, la conformité réglementaire et la réduction des frictions administratives à grande échelle. »
Cathy Reese
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