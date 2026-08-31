Ces conclusions reflètent une prise de conscience croissante au sein des systèmes de santé publics : l’interopérabilité est essentielle pour fournir des soins axés sur la valeur, améliorer l’expérience des patients et répondre aux attentes en matière de responsabilité dans un environnement budgétaire contraint. Elle constitue également une infrastructure stratégique pour l’adoption de l’IA, la conformité réglementaire et la réduction des frictions administratives à grande échelle. »

Cathy Reese Senior Partner - Data & AI Leader for Healthcare, Life Sciences, State & Local Gov, Education, IBM Consulting