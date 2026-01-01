Leitfaden für eine erfolgreiche Snowflake-Migration

Viele Unternehmen stellen fest, dass ihre vorhandenen Datenplattformen nicht die nötige Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit bieten, um mit ihren Ambitionen Schritt zu halten – das gilt insbesondere im KI-Zeitalter.

Stattdessen haben sie mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter:



Engpässe bei Performance und Skalierbarkeit

Fragmentierte Datenökosysteme

Bedenken hinsichtlich Datenintegrität und -sicherheit



Diese Hindernisse haben viele führende Unternehmen dazu motiviert, von herkömmlichen On-Premises- oder cloudgehosteten Data Warehouses, wie Teradata, Oracle, SQL Server oder Hadoop, auf die Snowflake AI Data Cloud umzusteigen.