E-BOOK
Leitfaden für eine erfolgreiche Snowflake-Migration
Erfahren Sie, warum führende Unternehmen aller Branchen von Legacy-Lösungen auf eine moderne Cloud-Datenplattform umsteigen, um Abläufe zu vereinfachen sowie Performance und Kosteneffizienz zu steigern.
Ein Schritt, der sich lohnt
Viele Unternehmen stellen fest, dass ihre vorhandenen Datenplattformen nicht die nötige Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit bieten, um mit ihren Ambitionen Schritt zu halten – das gilt insbesondere im KI-Zeitalter.
Stattdessen haben sie mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter:
Engpässe bei Performance und Skalierbarkeit
Fragmentierte Datenökosysteme
Bedenken hinsichtlich Datenintegrität und -sicherheit
Diese Hindernisse haben viele führende Unternehmen dazu motiviert, von herkömmlichen On-Premises- oder cloudgehosteten Data Warehouses, wie Teradata, Oracle, SQL Server oder Hadoop, auf die Snowflake AI Data Cloud umzusteigen.
„Mit Snowflake haben wir jetzt eine viel bessere Datenplattform im globalen Maßstab – und das bei geringeren Kosten als mit unserer Legacy-Datenplattform.“
John Pastor
Erfolgsgeschichten führender Unternehmen
Führende Unternehmen aller Regionen und Branchen, vom Guitar Center bis hin zu Siemens, profitieren von Snowflakes einheitlicher Datengrundlage, die einfache Abläufe sowie hohe Performance und Flexibilität ermöglicht – und das alles mit Governance- und KI-Funktionen, die von Grund auf integriert und nicht nur nachträglich aufgesetzt sind.
Durch den Wechsel von ihren Legacy-Plattformen zur AI Data Cloud profitieren Unternehmen wie AT&T, PayPal und Pfizer von spürbaren Vorteilen und Einsparungen im gesamten Unternehmen.
84 %
AT&T konnte seine jährlichen Kosten um geschätzte 84 % senken.
$900 Mrd.
PayPal migrierte seine Zahlungsplattform mit einem Transaktionsvolumen von 900 Milliarden US-Dollar zu Snowflake und reduzierte die SLAs von 96 auf 12 Stunden.
19.000
Pfizer spart nun jährlich 19.000 Stunden und 54 % der Kosten ein.
Ambitionen in die Tat umsetzen
Indem sich alle Daten auf einer einheitlichen Plattform befinden, erreichen zukunftsorientierte Unternehmen weltweit strategische Geschäftsziele: von der Überführung GenAI-basierter Anwendungsfälle in den Produktivbetrieb bis hin zu einem besseren Service für Kund:innen.
Um Inspiration für Ihr eigenes Unternehmen zu erhalten, sehen Sie sich an, wie große und kleine Unternehmen ihre Ziele erreichen, und fragen Sie sich: Was könnten Sie mit einem Wechsel erreichen?
Penske entwickelte in unter 15 Tagen ein neues KI-Modell, nachdem das Team zuvor ein Jahr lang erfolglos versucht hatte, mit GenAI Fuß zu fassen.
Luminate verarbeitet täglich mehr als eine Billion Datenpunkte 334 % schneller als zuvor und erstellt Marktberichte heute über Nacht statt in einem Monat – ein echter Gamechanger für die Bereitstellung aktueller Daten an Kunden.
Florida State University konnte ihre Time-to-Value um 95 % verkürzen, indem sie das Data Sharing von 90 Tagen auf nur noch fünf Tage reduziert hat.
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