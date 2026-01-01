E-BOOK
Das Fundament für skalierbare Unternehmens-KI
Führende Unternehmen transformieren SAP-Daten mit Snowflake in eine KI-fähige Grundlage und ermöglichen so Echtzeiteinblicke und skalierbare KI-Anwendungen.
Lesen Sie unser E-Book, um mehr zu erfahren:
Warum Unternehmens-KI eine grundlegende Veränderung der Unternehmensdatenstrategie erfordert
Die versteckten Risiken replikationsintensiver Architekturen
Wie die Datensemantik die Genauigkeit und das Vertrauen in KI beeinflusst
Wie SAP und Snowflake kontrollierte KI in Echtzeit ermöglichen
Anwendungsfälle aus der Praxis für Finanzen, Supply Chain und Kundenerfahrungen
Verwandeln Sie SAP-Daten in KI-Vorteile für Ihr Unternehmen
Software der Zukunft ist dialogorientiert – und Ihre Datengrundlage muss Schritt halten.
Während KI von der Experimentierphase zur realen Implementierung übergeht, überdenken Unternehmen grundlegend, wie Entscheidungen getroffen werden. Anstatt Dashboards abzufragen oder auf Berichte zu warten, stellen geschäftliche Anwender:innen Fragen in natürlicher Sprache – und erhalten sofort Antworten. Doch KI ist nur so leistungsstark wie die Daten, die ihr zugrunde liegen.
Warum traditionelle DatenarchitekturenUnternehmens-KI einschränken
Die meisten herkömmlichen Datenarchitekturen wurden für das Reporting entwickelt – nicht für die KI-gestützte Entscheidungsfindung. Daraus ergeben sich kritische Hindernisse:
- Daten-Pipelines mit hoher Latenz verzögern wertvolle Einblicke und erhöhen die Betriebskosten.
- Verlust des Business-Kontexts durch die systemübergreifende Replikation von SAP-Daten.
- Fragmentierte Data Governance mit inkonsistenten Kontrollen und unklarer Data Lineage.
- Unzuverlässige KI-Ergebnisse aufgrund uneinheitlicher Definitionen und fehlender Semantik.
Das Ergebnis: Unternehmens-KI-Initiativen lassen sich nicht skalieren oder liefern keinen messbaren Mehrwert.
Ein neuer Ansatz: Einheitliche, KI-fähige Daten
Um mit KI erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen mehr als nur Zugang zu Daten – sie benötigen vertrauenswürdige, kontrollierte, semantisch angereicherte Daten, die eine KI tatsächlich verstehen kann.
Dieses E-Book zeigt, wie die Verbindung von SAP und Snowflake eine neue Art von Architektur ermöglicht:
- Bidirektionales Zero-Copy-Data-Sharing: Zugriff auf SAP-Daten ohne Verschieben oder Duplizieren.
- Erhalt von Business-Kontext und Semantik: Bedeutung, Hierarchien und Beziehungen bleiben intakt.
- Eine einheitliche Business Data Fabric: Eine konsistente, kontrollierte Ebene für Analytics, Anwendungen und KI.
- KI-fähiger Datenzugriff in Echtzeit: Skalierbare Unterstützung von Entscheidungen, Automatisierung und intelligenten Anwendungen.
Schaffen Sie das Fundamentfür skalierbare, vertrauenswürdige KI
Beim Erfolg von KI geht es nicht nur um Modelle – es geht primär um die Daten.
Unternehmen, die im Zeitalter der KI gewinnen, werden diejenigen sein, die vertrauenswürdige, kontextbezogene Echtzeitdaten unternehmensweit bereitstellen können – ohne zusätzliche Komplexität oder Risiken. Dieses E-Book zeigt Ihnen, wie Sie dorthin gelangen.
Laden Sie unser E-Book herunter, um zu erfahren, wie Sie das volle Potenzial Ihrer SAP-Daten erschließen und ein skalierbares Fundament für Unternehmens-KI schaffen.
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