Software der Zukunft ist dialogorientiert – und Ihre Datengrundlage muss Schritt halten.

Während KI von der Experimentierphase zur realen Implementierung übergeht, überdenken Unternehmen grundlegend, wie Entscheidungen getroffen werden. Anstatt Dashboards abzufragen oder auf Berichte zu warten, stellen geschäftliche Anwender:innen Fragen in natürlicher Sprache – und erhalten sofort Antworten. Doch KI ist nur so leistungsstark wie die Daten, die ihr zugrunde liegen.