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Der Blueprint zur KI-Transformation für GTM-Führungskräfte
Das Playbook für CROs und CMOs, die die Experimentierphase hinter sich haben: Wie Sie KI-Investitionen in messbares Umsatzwachstum verwandeln.
In Partnerschaft mit:
Das erwartet Sie in diesem E-Book:
Wie Sie Umsatzlecks identifizieren und mit KI beheben
- Die KI-Transformation von Snowflake: Entscheidungen, Erkenntnisse und Ergebnisse
- Das RAMP-Framework (Reveal, Architect, Mobilize, Prove) in der Praxis
- Wie Sie einen fundierten Business Case für den Vorstand aufbauen, um Ihre KI-Investitionen zu sichern
Die KI-Investition ist nicht das Problem
Ihr Vertrieb nutzt KI-Tools. Ihr Marketing nutzt KI-Tools. Sie haben vielleicht erfolgreiche Pilotprojekte durchgeführt und die Nutzungsraten stimmen. Doch die Umsatzprognose hat sich nicht verändert.
Das Problem sind weder die Tools noch die Piloten. Entscheidend ist, was danach passiert. Den meisten Unternehmen fehlt noch die Grundlage, um KI von einem reinen Proof of Concept in echtes Umsatzwachstum zu übersetzen: eine gemeinsame Intelligence-Ebene, auf der Vertrieb und Marketing als Einheit agieren.
Dieser Blueprint erzählt genau diese Geschichte – direkt aus der Praxis der Führungskräfte, die sie geleitet haben.
„Vertrieb und Marketing sind wie ein Kopf mit zwei Körpern. Die klassische Reibung zwischen diesen Abteilungen ist ein Wachstumskiller. Was KI uns gab, war ein gemeinsames Nervensystem: eine einzige Source of Truth, auf die sich beide Funktionen stützen, sodass nicht mehr darüber diskutiert wird, wessen Zahlen stimmen, sondern darüber, welche Maßnahmen wir ergreifen.“
Denise Persson
18 Monate. Ungefiltert.
Dies ist der Bericht darüber, wie die Vertriebs- und Marketingteams von Snowflake KI eingesetzt haben, um unsere Sales- und Marketing-Engine zu transformieren. Wir teilen unsere Entscheidungen, unsere Fehler und die Faktoren, die letztendlich für diese Ergebnisse gesorgt haben:
Verbesserte Abschlussquoten, die zu ca. 37 % Umsatzwachstum (YoY) beitrugen
38 % geringere Marketingausgaben
Ein geschätzter 5-facher ROI für unsere KI-Investitionen.
Was als Pilotprojekt begann, ist heute der Blueprint dafür, wie Snowflake KI-gestützte Vertriebs- und Marketingaktivitäten weltweit skaliert.
„Es gibt eine Version der KI-Transformation, bei der man am Ende großartige Demos, solide Nutzungsraten und eine Umsatzprognose hat, die genau so aussieht wie vor dem Start. Der Unterschied liegt nicht in der Technologie. Es geht darum, ob Sie von vornherein ehrlich waren, wo Umsatzpotenziale ungenutzt blieben.“
Jonathan Beaulier
Die Köpfe dahinter
Snowflakes CRO und CMO teilen ihr komplettes Playbook – gemeinsam mit den GTM-Verantwortlichen aus EMEA, die diese Transformation in der Praxis umgesetzt haben. Entdecken Sie außerdem die greifbaren Erfolge unserer Kunden, darunter:
Wie Sanofi jedem Vertriebsmitarbeitenden im Außendienst ein sofortiges Briefing vor dem Call bereitstellt
Wie Sainsbury's und Nectar360 ihr Retail Media auf einer sicheren Datengrundlage betreiben
Wie Novartis fragmentierte HCP-Daten in hochpräzises Field Engagement verwandelt
Wie TF1 die Erstellung von Kampagnenberichten von fünf Tagen auf drei Minuten verkürzt hat
Wie Intercom jeden Monat 2.000 Stunden für die aktive Vertriebsarbeit zurückgewinnt
Wenn Ihr Vorstand fragt, welchen messbaren Mehrwert KI dem Unternehmen eigentlich konkret gebracht hat, und Sie die Antwort noch schuldig sind – dann fangen Sie hier an.
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