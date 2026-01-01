Der Blueprint zur KI-Transformation für GTM-Führungskräfte

Ihr Vertrieb nutzt KI-Tools. Ihr Marketing nutzt KI-Tools. Sie haben vielleicht erfolgreiche Pilotprojekte durchgeführt und die Nutzungsraten stimmen. Doch die Umsatzprognose hat sich nicht verändert.

Das Problem sind weder die Tools noch die Piloten. Entscheidend ist, was danach passiert. Den meisten Unternehmen fehlt noch die Grundlage, um KI von einem reinen Proof of Concept in echtes Umsatzwachstum zu übersetzen: eine gemeinsame Intelligence-Ebene, auf der Vertrieb und Marketing als Einheit agieren.



Dieser Blueprint erzählt genau diese Geschichte – direkt aus der Praxis der Führungskräfte, die sie geleitet haben.