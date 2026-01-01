SPN Pulse LATAM & Brazil
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Join us for the latest edition of SPN Pulse LATAM & Brazil, our quarterly partner webinar series designed to ensure your business strategy is perfectly in sync with Snowflake’s latest advancements.
What’s on the agenda?
- Kayle McBride, VP, GSI and Americas Alliances, will kick off the event with the latest and greatest news from Snowflake and the Snowflake Partner Network.
- Meet Tony Lisotta, Snowflake’s new Director, Acquisition Partner Sales – US, Canada, and LATAM in a fireside chat with Kayle McBride, VP, GSI and Americas Alliances, where partners will learn more about Tony’s background, vision and strategic priorities.
- Last but not least, hear from Bruno Barreto, Regional Vice President, Latin America, on his top of mind for the region.
Simultaneous translation will be provided in Spanish and Portuguese.
Don’t miss this opportunity to strengthen your partnership with Snowflake – register today!
Acompáñanos en la última edición de SPN Pulse LATAM & Brasil, la serie trimestral de webinars diseñada para garantizar que tu estrategia de negocio esté perfectamente alineada con los últimos avances de Snowflake.
¿Qué hay en la agenda?
- Kayle McBride, vicepresidenta de GSI y Alianzas para las Américas, dará inicio al evento con las últimas y más relevantes noticias sobre Snowflake y nuestra red de socios (Snowflake Partner Network).
- Conoce a Tony Lisotta, el nuevo director de Alianzas para Ventas con Socios en Adquisición de Snowflake para EE. UU., Canadá y LATAM, en una charla con Kayle McBride, donde nuestros socios conocerán más sobre su trayectoria, visión y prioridades estratégicas.
- Por último, pero no menos importante, escucha a Bruno Barreto, vicepresidente regional para Latinoamérica, hablar sobre sus temas prioritarios para la región.
Habrá traducción simultánea en inglés y portugués.
¡No te pierdas esta oportunidad de fortalecer tu alianza con Snowflake! ¡Regístrate hoy!
Junte-se a nós para a última edição do SPN Pulse LATAM & Brasil, nossa séria trimestral de webinars projetada para garantir que sua estratégia de negócios esteja perfeitamente alinhada com os mais recentes avanços da Snowflake.
O que está na agenda?
- Kayle McBride, VP de GSI e Alianças para as Américas, dará início ao evento com as últimas e principais novidades da Snowflake e da Rede de Parceiros Snowflake (Snowflake Partner Network).
- Conheça Tony Lisotta, o novo Diretor de Vendas de Parceiros de Aquisição da Snowflake para os EUA, Canadá e LATAM, em um bate-papo (fireside chat) com Kayle McBride, onde os parceiros aprenderão mais sobre sua trajetória, visão e prioridades estratégicas.
- Por fim, mas não menos importante, ouça Bruno Barreto, Vice-Presidente Regional para a América Latina, compartilhar suas principais prioridades para a região.
Haverá tradução simultânea em espanhol e inglês.
Não perca esta oportunidade de fortalecer sua parceria com a Snowflake – inscreva-se hoje mesmo!