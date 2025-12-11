Demo
Webinar Projetos dbt no Snowflake
A Revolução da Transformação de Dados
dbt + Snowflake: A Revolução da Transformação de Dados
Chega de SQL desorganizado e modelos de dados que ninguém confia!
Participe deste webinar e descubra como o dbt (Data Build Tool) transforma o seu Snowflake na plataforma de Analytics Engineering mais robusta do mercado. Aprenda a aplicar as melhores práticas de Engenharia de Software à sua análise de dados para:
- Governança Incomparável: Crie testes, documentação e linhagem automáticas para modelos de dados 100% confiáveis.
- Produtividade Turbinada: Use SQL modular e versionamento (Git) para construir e implantar transformações muito mais rápido.
- Otimização de Custos: Aproveite a elasticidade do Snowflake com a orquestração eficiente do dbt.
Construa modelos de dados confiáveis e escaláveis. Inscreva-se e leve sua equipe de dados ao próximo nível!
Agenda
10h00 - 10h45: Overview & Demonstração
10h45 - 11h00: Q&A aberto ao público
Palestrante
Dhiego PirotoSenior Solutions Engineer, Snowflake