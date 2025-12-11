Webinar Projetos dbt no Snowflake

dbt + Snowflake: A Revolução da Transformação de Dados

Chega de SQL desorganizado e modelos de dados que ninguém confia!

Participe deste webinar e descubra como o dbt (Data Build Tool) transforma o seu Snowflake na plataforma de Analytics Engineering mais robusta do mercado. Aprenda a aplicar as melhores práticas de Engenharia de Software à sua análise de dados para:



Governança Incomparável: Crie testes, documentação e linhagem automáticas para modelos de dados 100% confiáveis.

Produtividade Turbinada: Use SQL modular e versionamento (Git) para construir e implantar transformações muito mais rápido.

Otimização de Custos: Aproveite a elasticidade do Snowflake com a orquestração eficiente do dbt.

Construa modelos de dados confiáveis e escaláveis. Inscreva-se e leve sua equipe de dados ao próximo nível!

Agenda

10h00 - 10h45: Overview & Demonstração

10h45 - 11h00: Q&A aberto ao público