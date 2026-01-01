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De Odoo a decisiones data-driven: Snowflake como capa analítica de tu ERP

Tu ERP almacena los datos. Snowflake los convierte en decisiones.

25sept
11:00 AM ART

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Los invitamos a un webinar de 45 minutos con demo end-to-end desde la extracción de datos de Odoo hasta un dashboard funcional con Streamlit.

Para quien es: Gerentes de TI, Administradores Odoo y Controllers financieros de empresas medianas que usan Odoo.

Por que asistir:

  • Extraer datos de Odoo y cargarlos en Snowflake en minutos

  • Demo: dashboard Streamlit conectado a datos de Odoo

  • Cortex AI para forecasting de ventas y stock

  • Arquitecturas reales Odoo + Snowflake

 

  • Guia de integración descargableA

Orden del día

Hora     

Actividad

11:00 - 11:05                

Bienvenida

11:05 - 11:15

Por que Odoo no es suficiente para analytics

11:15 - 11:30

Demo: Odoo a Snowflake a dashboard Streamlit

11:30 - 11:40

Cortex AI: Forecasting y analisis predictivo

11:40 - 11:45

Q&A

 

Oradoras

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JORGE CASTILLOSolutions Engineer, Snowflake