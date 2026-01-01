De Odoo a decisiones data-driven: Snowflake como capa analítica de tu ERP
Tu ERP almacena los datos. Snowflake los convierte en decisiones.
25sept
11:00 AM ART
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Los invitamos a un webinar de 45 minutos con demo end-to-end desde la extracción de datos de Odoo hasta un dashboard funcional con Streamlit.
Para quien es: Gerentes de TI, Administradores Odoo y Controllers financieros de empresas medianas que usan Odoo.
Por que asistir:
Extraer datos de Odoo y cargarlos en Snowflake en minutos
Demo: dashboard Streamlit conectado a datos de Odoo
Cortex AI para forecasting de ventas y stock
Arquitecturas reales Odoo + Snowflake
- Guia de integración descargableA
Orden del día
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Hora
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Actividad
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11:00 - 11:05
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Bienvenida
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11:05 - 11:15
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Por que Odoo no es suficiente para analytics
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11:15 - 11:30
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Demo: Odoo a Snowflake a dashboard Streamlit
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11:30 - 11:40
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Cortex AI: Forecasting y analisis predictivo
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11:40 - 11:45
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Q&A
Oradoras
JORGE CASTILLOSolutions Engineer, Snowflake