Rw testing Script

Participe do nosso webinar exclusivo para parceiros, onde apresentaremos o recém-aprimorado SPN Partner Program, desenvolvido para ajudá-lo a acelerar o crescimento, expandir suas ofertas e agregar ainda mais valor aos seus clientes. Prepare-se para explorar atualizações empolgantes do programa, descobrir novas oportunidades e ver como nossa parceria pode impulsionar seu sucesso a longo prazo.

Veja o que você vai aprender:



Do que se trata o SPN Partner Program

Como a equipe de parcerias e vendas está organizada para a chegada conjunta ao mercado

Principais benefícios e vantagens para parceiros

Como sua empresa pode participar e começar a prosperar

Este webinar é perfeito para empresas que:



Buscam fortalecer o relacionamento de longo prazo com os clientes

Oferecem produtos "Snowflake Powered" ou soluções baseadas em serviços

Têm experiência em faturamento e cobrança de clientes em um modelo de receita recorrente baseada no consumo

Não perca esta oportunidade de celebrar o crescimento, a inovação e a parceria conosco. Garanta sua vaga hoje mesmo!