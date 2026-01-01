Rw testing Script

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Customer Webinar

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Participe do nosso webinar exclusivo para parceiros, onde apresentaremos o recém-aprimorado SPN Partner Program, desenvolvido para ajudá-lo a acelerar o crescimento, expandir suas ofertas e agregar ainda mais valor aos seus clientes. Prepare-se para explorar atualizações empolgantes do programa, descobrir novas oportunidades e ver como nossa parceria pode impulsionar seu sucesso a longo prazo.

Veja o que você vai aprender:
 

  • Do que se trata o SPN Partner Program
  • Como a equipe de parcerias e vendas está organizada para a chegada conjunta ao mercado
  • Principais benefícios e vantagens para parceiros
  • Como sua empresa pode participar e começar a prosperar

Este webinar é perfeito para empresas que:
 

  • Buscam fortalecer o relacionamento de longo prazo com os clientes
  • Oferecem produtos "Snowflake Powered" ou soluções baseadas em serviços
  • Têm experiência em faturamento e cobrança de clientes em um modelo de receita recorrente baseada no consumo

Não perca esta oportunidade de celebrar o crescimento, a inovação e a parceria conosco. Garanta sua vaga hoje mesmo!

Speakers

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Mari UnverferthDirector, Acquisition Partner Sales – US, Canada, and LATAM, Snowflake
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Bruno BarretoRegional Vice President, Latin America, Snowflake