Cortex Agents: Construye agentes de IA sobre tus datos en minutos

Le invitamos a un webinar técnico de 60 minutos donde mostramos en vivo cómo construir agentes de IA nativos usando Snowflake Cortex Agents con demo real en banca y retail.

Para quien es: CDOs, Head of Data, Data Architects y Data Engineers de empresas FSI y retail que buscan IA generativa sobre datos corporativos.

Por que asistir:

Ver en vivo cómo se construye un agente de IA en minutos sobre Snowflake

Entender cómo Cortex Agents opera sobre datos gobernados sin exponerlos

Casos de uso en banca (detección de fraude) y retail (recomendación)

Diferencia entre Cortex Agents y LangChain/AutoGen

Acceso a material técnico y grabación post-evento

Agenda