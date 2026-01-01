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Cortex Agents: Construye agentes de IA sobre tus datos en minutos

IA generativa sobre tus datos gobernados: sin riesgos, sin complicaciones

24sept
10:00 AM ET

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Le invitamos a un webinar técnico de 60 minutos donde mostramos en vivo cómo construir agentes de IA nativos usando Snowflake Cortex Agents con demo real en banca y retail.

Para quien es: CDOs, Head of Data, Data Architects y Data Engineers de empresas FSI y retail que buscan IA generativa sobre datos corporativos.

Por que asistir:

  • Ver en vivo cómo se construye un agente de IA en minutos sobre Snowflake

  • Entender cómo Cortex Agents opera sobre datos gobernados sin exponerlos

  • Casos de uso en banca (detección de fraude) y retail (recomendación)

  • Diferencia entre Cortex Agents y LangChain/AutoGen

 

  • Acceso a material técnico y grabación post-evento

 

Agenda

 

  Hora                                 

 Actividad

10:00 - 10:10

Bienvenida e introduccion a Cortex AI

10:10 - 10:35

Demo en vivo: Construyendo un Cortex Agent

10:35 - 10:50

Casos de uso: FSI y Retail

10:50 - 11:00

Q&A

 

Speakers

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JORGE CASTILLOSolutions Engineer, Snowflake