Cortex Agents: Construye agentes de IA sobre tus datos en minutos
IA generativa sobre tus datos gobernados: sin riesgos, sin complicaciones
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Le invitamos a un webinar técnico de 60 minutos donde mostramos en vivo cómo construir agentes de IA nativos usando Snowflake Cortex Agents con demo real en banca y retail.
Para quien es: CDOs, Head of Data, Data Architects y Data Engineers de empresas FSI y retail que buscan IA generativa sobre datos corporativos.
Por que asistir:
Ver en vivo cómo se construye un agente de IA en minutos sobre Snowflake
Entender cómo Cortex Agents opera sobre datos gobernados sin exponerlos
Casos de uso en banca (detección de fraude) y retail (recomendación)
Diferencia entre Cortex Agents y LangChain/AutoGen
- Acceso a material técnico y grabación post-evento
Agenda
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Hora
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Actividad
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10:00 - 10:10
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Bienvenida e introduccion a Cortex AI
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10:10 - 10:35
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Demo en vivo: Construyendo un Cortex Agent
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10:35 - 10:50
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Casos de uso: FSI y Retail
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10:50 - 11:00
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Q&A