Muitas organizações descobrem que suas atuais plataformas de dados não oferecem a velocidade, a escalabilidade e a segurança necessárias para acompanhar seus objetivos de negócios, principalmente na era da IA.

Por isso, elas enfrentam uma série de desafios, incluindo:



Gargalos de performance e escalabilidade.

Ecossistemas de dados fragmentados.

Preocupações com segurança e integridade dos dados.



Esses obstáculos motivaram muitas empresas líderes a migrar de data warehouses tradicionais no local ou hospedados na nuvem, como Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop, entre outros, para o Snowflake AI Data Cloud.