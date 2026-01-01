EBOOK
Segredos do sucessoda migraçãopara o Snowflake
Descubra por que empresas líderes de todos os setores estão migrando de soluções ultrapassadas para uma plataforma moderna de dados na nuvem a fim de obter mais simplicidade, melhor performance e economia de custos.
Uma mudança que vale a pena
Muitas organizações descobrem que suas atuais plataformas de dados não oferecem a velocidade, a escalabilidade e a segurança necessárias para acompanhar seus objetivos de negócios, principalmente na era da IA.
Por isso, elas enfrentam uma série de desafios, incluindo:
Gargalos de performance e escalabilidade.
Ecossistemas de dados fragmentados.
Preocupações com segurança e integridade dos dados.
Esses obstáculos motivaram muitas empresas líderes a migrar de data warehouses tradicionais no local ou hospedados na nuvem, como Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop, entre outros, para o Snowflake AI Data Cloud.
Com o Snowflake, agora temos uma plataforma de dados muito melhor em escala global e a um custo mais baixo do que a nossa solução anterior.”
John Pastor
Casos de sucesso de empresas líderes
Organizações líderes em diferentes regiões e setores, da Guitar Center à Siemens, estão colhendo os benefícios da base de dados unificada do Snowflake, que oferece simplicidade, performance e flexibilidade, com recursos integrados de governança e IA, sem dependência.
Ao migrarem de suas antigas plataformas para o AI Data Cloud, empresas líderes como AT&T, PayPal e Pfizer estão obtendo benefícios e economias tangíveis em toda a empresa.
84%
A AT&T economizou 84% em custos anuais estimados.
US$ 900 BILHÕES
O PayPal migrou sua plataforma de pagamento de US$ 900 bilhões para o Snowflake, reduzindo os SLAs de 96 para 12 horas.
19 mil
A Pfizer economizou 19.000 horas e 54% em custos anuais.
Transformando objetivos ambiciosos em realidade
Com os dados agora em uma plataforma unificada, empresas com visão de futuro em todo o mundo estão alcançando objetivos estratégicos de negócios, desde a implementação de casos de uso de IA generativa em produção até um melhor atendimento aos clientes.
Para inspirar sua própria organização, veja como empresas de grande e pequeno porte estão alcançando os objetivos traçados e tente responder a esta pergunta: como uma mudança também poderia beneficiar a sua organização?
A Penske criou um novo modelo de IA em menos de 15 dias, após um ano tentando implementar a IA generativa.
A Luminate agora processa mais de um trilhão de pontos de dados 334% mais rápido todos os dias, gerando relatórios de mercado da noite para o dia, em vez de um mês: uma incrível mudança no processo de fornecimento de dados em tempo real para os clientes.
A Florida State University desfruta de um tempo de retorno 95% mais rápido, reduzindo o compartilhamento de dados de 90 para apenas 5 dias.
Fazer download do relatório