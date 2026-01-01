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EBOOK

Impulsionando a IA para empresas com dados e contexto unificados

Com o Snowflake, empresas líderes de mercado estão transformando dados SAP em uma base pronta para a IA, obtendo insights em tempo real e usando aplicações de IA com escalabilidade.

Snowflake and SAP logo lockup
Sap ebook cover PTBR
Leia o ebook para descobrir:

  • Por que a IA para empresas exige uma mudança fundamental na estratégia de dados das organizações.

  • Os riscos ocultos das arquiteturas com grande volume de replicação.

  • Como a semântica dos dados afeta a precisão e a confiança na IA.

  • Como SAP e Snowflake possibilitam uma IA em tempo real e regulamentada.

  • Casos de uso reais nas áreas de finanças, cadeia de fornecedores e experiência do cliente.

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Transforme dados SAP emvantagem de IA para as empresas

O futuro do software é conversacional e sua base de dados precisa acompanhar essa evolução.

À medida que a IA passa da fase experimental para a implementação no mundo real, as empresas estão repensando seus processos de tomada de decisão. Em vez de consultar dashboards ou esperar por relatórios, os usuários empresariais estão começando a fazer perguntas em linguagem natural e obtendo respostas instantâneas. Mas a eficiência da IA depende inteiramente dos dados que a sustentam.

Por que arquiteturas de dados tradicionaislimitam a IA para empresas

A maioria das arquiteturas de dados tradicionais foi criada para a geração de relatórios, e não para um processo decisório baseado em IA. Isso cria grandes barreiras:
 

  • Pipelines de dados de alta latência retardam a obtenção de insights e aumentam os custos operacionais.
  • Perda do contexto de negócios à medida que os dados SAP são replicados entre sistemas.
  • Governança de dados fragmentada, com controles inconsistentes e histórico pouco claro.
  • Resultados de IA pouco confiáveis por causa de definições inconsistentes e falhas semânticas.


Resultado: as iniciativas de IA para empresas não conseguem alcançar escalabilidade, nem gerar valor mensurável.

Uma nova estratégia: dados unificados e prontos para a IA

Para ter sucesso com a IA, as empresas precisam de mais do que apenas acesso aos dados. Elas precisam de dados confiáveis, bem gerenciados e semanticamente avançados que a IA possa realmente compreender. 

Este ebook mostra como a integração entre o SAP e o Snowflake possibilita um novo tipo de arquitetura:

 

  • Compartilhamento de dados bidirecional e de cópia zero. Acesso aos dados do SAP sem precisar movê-los ou duplicá-los.
  • Contexto de negócios e semântica preservados. Contexto, hierarquias e relações mantidos intactos.
  • Um data fabric unificado para os negócios: uma camada única, padronizada e governada para análise de dados, aplicações e IA.
  • Acesso a dados em tempo real, compatível com IA: decisões de melhor qualidade, automação e aplicações inteligentes em grande escala.

Crie a base para umaIA confiável e com escalabilidade

O sucesso da IA não depende apenas dos modelos. Depende dos dados.

As organizações que terão sucesso na era da IA serão aquelas capazes de fornecer dados confiáveis, contextualizados e em tempo real por toda a empresa, sem aumentar a complexidade ou o risco. Este ebook mostra como chegar lá.

Faça download do ebook para saber como aproveitar todo o potencial dos seus dados SAP e criar uma base que conta com escalabilidade para a IA para empresas.

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