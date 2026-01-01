EBOOK
Impulsionando a IA para empresas com dados e contexto unificados
Com o Snowflake, empresas líderes de mercado estão transformando dados SAP em uma base pronta para a IA, obtendo insights em tempo real e usando aplicações de IA com escalabilidade.
Leia o ebook para descobrir:
Por que a IA para empresas exige uma mudança fundamental na estratégia de dados das organizações.
Os riscos ocultos das arquiteturas com grande volume de replicação.
Como a semântica dos dados afeta a precisão e a confiança na IA.
Como SAP e Snowflake possibilitam uma IA em tempo real e regulamentada.
Casos de uso reais nas áreas de finanças, cadeia de fornecedores e experiência do cliente.
Transforme dados SAP emvantagem de IA para as empresas
O futuro do software é conversacional e sua base de dados precisa acompanhar essa evolução.
À medida que a IA passa da fase experimental para a implementação no mundo real, as empresas estão repensando seus processos de tomada de decisão. Em vez de consultar dashboards ou esperar por relatórios, os usuários empresariais estão começando a fazer perguntas em linguagem natural e obtendo respostas instantâneas. Mas a eficiência da IA depende inteiramente dos dados que a sustentam.
Por que arquiteturas de dados tradicionaislimitam a IA para empresas
A maioria das arquiteturas de dados tradicionais foi criada para a geração de relatórios, e não para um processo decisório baseado em IA. Isso cria grandes barreiras:
- Pipelines de dados de alta latência retardam a obtenção de insights e aumentam os custos operacionais.
- Perda do contexto de negócios à medida que os dados SAP são replicados entre sistemas.
- Governança de dados fragmentada, com controles inconsistentes e histórico pouco claro.
- Resultados de IA pouco confiáveis por causa de definições inconsistentes e falhas semânticas.
Resultado: as iniciativas de IA para empresas não conseguem alcançar escalabilidade, nem gerar valor mensurável.
Uma nova estratégia: dados unificados e prontos para a IA
Para ter sucesso com a IA, as empresas precisam de mais do que apenas acesso aos dados. Elas precisam de dados confiáveis, bem gerenciados e semanticamente avançados que a IA possa realmente compreender.
Este ebook mostra como a integração entre o SAP e o Snowflake possibilita um novo tipo de arquitetura:
- Compartilhamento de dados bidirecional e de cópia zero. Acesso aos dados do SAP sem precisar movê-los ou duplicá-los.
- Contexto de negócios e semântica preservados. Contexto, hierarquias e relações mantidos intactos.
- Um data fabric unificado para os negócios: uma camada única, padronizada e governada para análise de dados, aplicações e IA.
- Acesso a dados em tempo real, compatível com IA: decisões de melhor qualidade, automação e aplicações inteligentes em grande escala.
Crie a base para umaIA confiável e com escalabilidade
O sucesso da IA não depende apenas dos modelos. Depende dos dados.
As organizações que terão sucesso na era da IA serão aquelas capazes de fornecer dados confiáveis, contextualizados e em tempo real por toda a empresa, sem aumentar a complexidade ou o risco. Este ebook mostra como chegar lá.
Faça download do ebook para saber como aproveitar todo o potencial dos seus dados SAP e criar uma base que conta com escalabilidade para a IA para empresas.
Fazer download do ebook