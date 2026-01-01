O futuro do software é conversacional e sua base de dados precisa acompanhar essa evolução.

À medida que a IA passa da fase experimental para a implementação no mundo real, as empresas estão repensando seus processos de tomada de decisão. Em vez de consultar dashboards ou esperar por relatórios, os usuários empresariais estão começando a fazer perguntas em linguagem natural e obtendo respostas instantâneas. Mas a eficiência da IA depende inteiramente dos dados que a sustentam.