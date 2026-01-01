Dados não estruturados para
IA generativa e agentes
Dados não estruturados, que vão de emails e documentos a vídeos e publicações de redes sociais, constituem até 90% de todos os dados globais. Isso representa um vasto conjunto, ainda pouco explorado, de possíveis insights. Infelizmente, pipelines tradicionais de dados (ETL/ELT) não foram projetados para lidar com o volume e a variedade desses dados, tornando a análise complexa e cara.
No entanto, os grandes modelos de linguagem (LLMs) e a IA generativa reduziram os obstáculos e os custos para acessar esses dados, dando às organizações acesso a novos insights e a uma vantagem competitiva.
Faça download do "Guia essencial de dados não estruturados para IA generativa e agentes". Nele, você poderá:
Aprender a criar, em dez etapas, um pipeline pronto para IA para transformar dados brutos e não estruturados em um ativo, com escalabilidade e legível por máquina, para seus modelos de IA.
Entender como os agentes de IA estão revolucionando o uso de dados, ao analisar informações de maneira autônoma, extrair insights relevantes e executar tarefas como o processamento de sinistros ou a previsão de movimentos de mercado.
Saber como processar vários tipos de dados, combinando informações de diversas modalidades por meio de técnicas de fusão de dados para gerar insights de negócios mais detalhados e confiáveis.
Download Now