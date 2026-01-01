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Dados não estruturados para

IA generativa e agentes

Dados não estruturados, que vão de emails e documentos a vídeos e publicações de redes sociais, constituem até 90% de todos os dados globais. Isso representa um vasto conjunto, ainda pouco explorado, de possíveis insights. Infelizmente, pipelines tradicionais de dados (ETL/ELT) não foram projetados para lidar com o volume e a variedade desses dados, tornando a análise complexa e cara.

No entanto, os grandes modelos de linguagem (LLMs) e a IA generativa reduziram os obstáculos e os custos para acessar esses dados, dando às organizações acesso a novos insights e a uma vantagem competitiva.

Faça download do "Guia essencial de dados não estruturados para IA generativa e agentes". Nele, você poderá:

  • Aprender a criar, em dez etapas, um pipeline pronto para IA para transformar dados brutos e não estruturados em um ativo, com escalabilidade e legível por máquina, para seus modelos de IA.

  • Entender como os agentes de IA estão revolucionando o uso de dados, ao analisar informações de maneira autônoma, extrair insights relevantes e executar tarefas como o processamento de sinistros ou a previsão de movimentos de mercado.

  • Saber como processar vários tipos de dados, combinando informações de diversas modalidades por meio de técnicas de fusão de dados para gerar insights de negócios mais detalhados e confiáveis.

 

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