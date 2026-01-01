Prepare-se para a transição para a IA com agentes, as arquiteturas de dados modulares e a automação orientada por governança em publicidade, mídia e entretenimento.

Uma transformação estrutural está redefinindo a forma como o setor opera. Com os sistemas de IA deixando a fase de experimentação e chegando aos fluxos de trabalho operacionais, as organizações começam a repensar no modo como tomam suas decisões, como conectam dados e como mantêm o controle em ecossistemas cada vez mais automatizados. Processos fragmentados estão se consolidando, a arquitetura modular está substituindo stacks rígidos e a governança está se tornando contratual.

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