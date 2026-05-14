Anunciando o Gemini 3 no Snowflake Cortex AI: uma colaboração mais profunda com o Google Cloud para ajudar clientes a criar IA mais inteligente, rápida e segura

Temos o prazer de anunciar a disponibilidade ampliada dos mais recentes modelos Gemini do Google, o Gemini 3 Pro e o Gemini Flash 2.5, executados nativamente no Snowflake Cortex AI. Para os clientes, isso significa acesso mais rápido a uma IA líder do setor, sem precisar mover ou copiar dados corporativos confidenciais. Com o Gemini 3, os clientes também têm acesso ao raciocínio multimodal de última geração, com profundidade e nuance sem precedentes, permitindo agentes capazes de compreender contexto sutil, intenção e complexidade específica de domínio com muito menos instruções.

Esse lançamento aprofunda nosso relacionamento estratégico com o Google Cloud e reforça nosso compromisso compartilhado de ajudar empresas a criar aplicações de IA generativa e IA com agentes diretamente onde seus dados governados já residem. O resultado é uma arquitetura mais simples, custos menores e maior confiança nas aplicações de IA com agentes. Ao combinar a base de dados governados do Snowflake com a geração Gemini mais inteligente do Google até hoje, os clientes podem criar agentes que não são apenas poderosos, mas também fundamentados de forma confiável nos dados corporativos.

Como parte dessa colaboração ampliada, o Snowflake e o Google Cloud estão se alinhando de forma mais estreita em inovação de produtos e iniciativas de go-to-market. Juntos, estamos permitindo que clientes em todo o mundo criem, implementem e ajustem a escala de IA para empresas com segurança, ao mesmo tempo em que oferecem a liberdade de trabalhar em múltiplas nuvens com recursos abrangentes de governança de dados.

O Gemini chega ao Cortex AI

A partir de hoje, o Gemini 3 Pro e o Gemini Flash 2.5 estão disponíveis em versão preliminar pública por meio das Cortex AI Functions do Snowflake, com suporte chegando em breve ao Snowflake Intelligence e ao Snowflake Cortex Agents. Os modelos Gemini se juntam a outros modelos de fronteira da Anthropic, da Meta, da OpenAI e de outros, todos executados dentro do perímetro seguro e governado do Snowflake. O Gemini 3 Pro traz os mais recentes avanços do Google em compreensão multimodal, raciocínio de contexto longo e capacidades de agentes diretamente para o Snowflake, para que os clientes possam obter insights mais profundos e agentes mais capazes sem comprometer os controles de segurança ou governança.

O que os clientes podem alcançar com o Gemini no Snowflake

Os modelos Gemini são extensíveis a uma variedade de casos de uso, dependendo da sua necessidade:

O Gemini 3 se destaca em raciocínio multimodal, análise de contexto longo, uso avançado de ferramentas e fluxos de trabalho complexos com agentes. É uma opção poderosa para clientes do Snowflake que criam agentes de IA de nível de produção que operam com segurança em dados corporativos estruturados, não estruturados e multimodais. Isso o torna ideal para clientes que criam agentes de IA de nível corporativo capazes de raciocinar profundamente sobre registros financeiros, logs, dados de produtos, documentos e muito mais, com segurança e em escala. Construído sobre a geração Gemini mais inteligente do Google até hoje, o Gemini 3 Pro oferece raciocínio de última geração com profundidade e nuance sem precedentes, superando significativamente as gerações anteriores nos principais benchmarks de raciocínio, matemática, multimodalidade e precisão factual, proporcionando às empresas maior confiança em seus casos de uso mais complexos e críticos para os negócios.

O Gemini Flash 2.5 é otimizado para velocidade e eficiência de custos. Ele oferece resultados de alta qualidade em tarefas como sumarização, chat, extração de dados e legendagem, sendo ideal para cargas de trabalho de alto volume que exigem tanto performance quanto valor. É perfeito para cenários de alto volume, como sumarização de chamadas, processamento de faturas e interações rápidas de atendimento ao cliente, sem comprometer a velocidade do serviço.

E como o Gemini é executado nativamente no Snowflake, os clientes podem usar os modelos Gemini em todas as nuvens compatíveis por meio de inferência entre regiões. Para começar, ative GCP_US ou ANY_REGION nas configurações de administrador do Snowflake para executar os modelos Gemini em todas as nuvens via inferência entre regiões.

Usando o Gemini com as Cortex AI Functions para obter insights corporativos mais rapidamente

As Cortex AI Functions facilitam a criação de pipelines de IA escaláveis e com boa relação custo-benefício em dados corporativos multimodais usando SQL familiar. Isso elimina a orquestração complexa e reduz a sobrecarga operacional, permitindo que analistas e desenvolvedores apliquem instruções em linguagem natural diretamente a conjuntos de dados governados. Combinado com o raciocínio avançado do Gemini 3, os clientes podem ir além de perguntas e respostas básicas para análises mais aprofundadas, planejamento e suporte à decisão que capturam melhor a complexidade real dos seus negócios. Por exemplo, usando a função AI_COMPLETE, os usuários podem aproveitar modelos de última geração como o Gemini 3 Pro:

