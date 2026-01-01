TS Imagine, 생성형 AI 대규모 도입으로 30% 비용 절감과 4,000시간 이상의 업무 효율 확보

월요일 아침, 금융 시장의 거래가 시작됩니다. 전 세계의 전문가들이 업무를 시작하기 위해 컴퓨터에 접속합니다. 포트폴리오 매니저와 트레이딩 총괄, 최고 리스크 책임자까지 이들이 의사결정을 내리는 데 사용하는 데이터는 수백만 명의 삶과 경제적 활동에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 그렇기에 데이터는 무엇보다 정확해야 합니다.

이러한 중대한 과제들은 TS Imagine이 고객을 위해 매일 책임지고 해결해 나가는 영역입니다. 통합 전자 프런트 오피스 트레이딩, 포트폴리오 관리, 위험 관리를 지원하는 최고 수준의 SaaS 플랫폼인 TS Imagine은 2,000만 개 이상의 금융 상품에 대해 즉시 활용 가능한 고품질 기본 제공 데이터를 제공합니다. 데이터 관리 팀은 이 데이터를 큐레이션하고 정규화해, 다국적 은행과 대형 헤지 펀드를 비롯한 500곳 이상의 기관 전문가들이 오늘날 빠르게 변화하는 시장에서 수익 창출에 집중할 수 있도록 지원합니다.

1980년대에 설립된 두 기업의 합병으로 탄생한 TS Imagine은 트레이딩과 위험 관리 영역 전반에서 기술, 팀, SaaS 제품이 서로 단절된 상태로 운영되고 있었습니다. 여러 데이터 공급업체의 라이선스를 동시에 사용했고, 수작업으로 인해 오류 가능성이 커지면서 비효율이 발생했습니다. 최고 운영 및 데이터·분석 책임자 Thomas Bodenski는 생성형 AI 도구를 조직 전반에 효과적으로 도입하기 위해 데이터를 자동화하고 통합하며 프로세스를 단순화해야 한다는 점을 인식하고 있었습니다.

지난 3년간 TS Imagine이 데이터 전략을 실행하는 과정에서 Bodenski는 사내에서 자체 개발한 솔루션을 Snowflake로 대체하며 이러한 과제를 해결했습니다. AI 데이터 클라우드와 Cortex AI를 도입하면서 글로벌 데이터 및 분석 조직은 운영을 간소화하는 동시에 생성형 AI 사용 사례를 전사적으로 확산시켜, 업무 소요 시간을 줄이고 정보 접근의 민주화를 실현하고 있습니다.