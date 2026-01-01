에너지를 구매하고 판매하는 일은 복잡한 비즈니스이기 때문에 아무리 작은 실수라도 수백만 달러의 손실을 야기할 수 있습니다. 트레이더는 1년 이상 미리 최적의 가격으로 에너지를 구매하고 공급과 실시간 소비자 수요 간의 균형을 유지해야 하는 이중의 압박을 받고 있습니다. 이는 최대한 신중하게 고려하여 결정을 내리더라도 공급 부족 또는 공급 과잉이 발생할 수 있다는 것을 의미합니다. 이 경우 비효율적인 비용 지출이나, 최악의 경우 정전 사태로 이어질 수 있습니다.

이러한 결정을 올바르게 내리기 위해서는 에너지 공급업체 운영에 데이터 활용은 필수적이며, 공급 전력의 70%를 구매하는 Romande Energie도 예외가 아닙니다. 데이터를 생성하는 스마트 미터는 Romande Energie의 기존 관행을 혁신하여 정확한 고객 소비 분석과 미래 수요 예측을 지원합니다.

또한 데이터는 Romande Energie가 네트워크 효율성 개선을 통해 인프라 갱신 계획부터 고객 소비 행동 변화에 이르기까지 모든 부분을 최적화할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 하지만 수많은 데이터 소스를 대규모로 통합, 처리, 분석하여 실행 가능한 인사이트를 도출하는 것은 절대 쉬운 일이 아닙니다.

Romande Energie의 데이터 팀 책임자인 Nils Rinaldi의 설명처럼, 적합한 데이터 인프라를 적합한 위치에 구축한다면 큰 변화를 이룰 수 있습니다. “우리는 그전에 하나의 개발 환경과 하나의 프로덕션 환경을 제공하는 Cloudera 온프레미스 플랫폼을 사용했습니다. 하지만 환경이 프로덕션 쪽으로 치우쳐져 있었기 때문에, 개발자가 개발 환경에서 SQL 쿼리를 실행하려고 하면 실패하는 경우가 많았죠. 회사 플랫폼을 변경 데이터 캡처 소프트웨어 솔루션인 SNP Glue와 통합할 수도 없었습니다. 따라서 대규모 테이블에서 데이터를 추출할 수 없었습니다.” 온프레미스 플랫폼을 관리하는 일은 Romande Energie에 유지 보수라는 부담스러운 과제도 안겼습니다. Romande Energie 팀은 근무 시간이 아닐 때 정기적인 업그레이드를 수행하고 갈수록 복잡해지는 사이버 공격을 막아내야 했습니다.

설상가상으로, Romande Energie의 트레이더는 정확한 에너지 구매 결정을 내리기 위해서는 매일, 늦어도 10시까지 들어오는 최신 데이터를 활용해야 합니다. 하지만 성능상의 제한과 데이터 볼륨 문제로 하루가 지난 데이터를 사용할 수 밖에 없었기 때문에 상당한 금전적 손실을 입을 가능성이 상존했습니다.

Romande Energie는 광범위한 데이터 세트를 대규모로 수집, 결합, 처리하고 분석하기 위해 환경에 영향을 미치지 않으면서 거의 무제한의 성능을 제공할 수 있는 확장 가능한 데이터 플랫폼을 필요로 했습니다.