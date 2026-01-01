Cubic³, 추가 비용 없이 데이터 처리량 10배 확장 및 2,500만 대 차량 연결

고급 차량과 같은 고가치 모바일 자산은 자유로운 이동 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 다만 차량이 활용하는 연결성은 지역 규정과 로밍 제한, 다양한 장벽에 가로막히는 경우가 많아 내비게이션과 엔터테인먼트 서비스 연결 비용을 높이거나 경우에 따라서는 연결 자체를 불가능하게 만듭니다. Cubic³는 200개 이상의 국가에서 2,500만 대 차량을 대상으로 모바일, 위성 및 ISP 연결성을 관리하고 조율함으로써 모바일 자산에 진정한 자유를 제공하는 것을 목표로 합니다.

Cubic³의 연결성 플랫폼은 차량 제조사와 이동통신사, 인터넷 제공업체, 위성 인터넷 서비스 간을 연결하는 가교 역할을 합니다. 그러나 전 세계 어디서나 일관된 연결 경험을 제공하려면 방대한 데이터가 생성되고 처리되어야 합니다.

“우리가 관리하는 데이터의 규모와 출처, 이를 생성하는 고객 수가 폭발적으로 증가하고 있었습니다.”라며 “그와 동시에 데이터 파이프라인과 프로세스는 점점 더 복잡해지고 유지 비용도 증가하고 있었습니다.”라고 Cubic³ 데이터 및 비즈니스 인텔리전스 디렉터 Richard Springer는 말합니다.

증가하는 데이터 볼륨을 처리하기 위해 필요한 확장성과 안정적인 데이터 파이프라인을 확보하고자 Cubic³는 Azure에서 실행되는 Snowflake AI Data Cloud를 선택했습니다. Snowflake를 통해 Cubic³는 비용과 고성능을 안정적으로 유지하면서 고객 기반을 두 배로 확대했으며, 지속적인 혁신을 위한 플랫폼도 함께 확보했습니다.