2026년에는 에이전틱 AI가 성숙 단계에 접어들면서 지능형 시스템이 수동적인 보조 도구에서 독립적으로 행동하는 주체로 전환되고 있습니다. 이 혁명은 쇼핑 경험은 물론 공급망, 매장 운영, 제품 생산 전반에서 이루어지는 엔터프라이즈 운영을 동시에 바꾸고 있습니다.

소비자 접점에서 리테일 업계는 AI 에이전트가 소비자를 대신해 자율적으로 조사하고, 협상하며, 구매를 실행하는 에이전틱 상거래를 모색하고 있습니다. 이는 쇼퍼와 판매자 간의 관계를 근본적으로 바꿉니다. 이제 ‘쇼퍼’는 사람이 아니라 알고리즘인 경우가 점점 더 많아지고 있기 때문입니다.

브랜드 입장에서는 이로 인해 발생하는 노출 격차를 극복하기 위해 기존의 검색 엔진 최적화(SEO)에서 생성형 엔진 최적화(GEO)로의 전환이 불가피해졌습니다. 또한 AI 에이전트의 검색 결과에 지속적으로 노출될 수 있도록 제품 데이터를 구조화하고 정확성을 높이고 머신러닝에 적합하도록 정비해야 합니다.

범용 상거래 프로토콜(UCP)과 같은 혁신을 통해 개인 에이전트와 머천트 간의 상호작용이 표준화되면서, 리테일 업체의 성패는 지능형 머천트 에이전트 확보 여부에 좌우될 것입니다. 복잡한 법률 환경에서 변호사가 클라이언트를 대리하듯, 지능형 머천트 에이전트는 판매자를 대신해 가용한 데이터 소스를 활용하고, 경쟁이 치열한 환경에서 제안을 최적화해 거래를 성사시킵니다.

내부적으로는 에이전틱 역량이 생산과 물류 흐름까지 혁신하고 있습니다.

제조 산업과 공급망에서는 AI 에이전트 기반 처방형 엔진이 수동적인 분석 대시보드를 대체하고 있습니다. 이러한 시스템은 사람의 개입 없이 생산 일정을 조정하고, 기상 데이터를 기반으로 배송 경로를 변경하며, 재고 보충 계약까지 협상합니다.

웨어하우스 실행 시스템(WES)은 중앙 제어 역할을 수행하는 핵심 시스템으로 부상해 로봇 디팔레타이저, 자율 이동 로봇(AMR) 같은 피지컬 AI를 오케스트레이션하고 복잡하고 모듈화된 풀필먼트 작업을 수행합니다.

매장 운영에서는 공간 컴퓨팅과 RFID 기술이 에이전트에 필요한 현장의 사실 기반 데이터를 제공합니다. 이러한 시스템은 매장 재고의 실시간 디지털 트윈을 생성해 에이전트가 재고 수준을 자율적으로 관리하고, 인력 배치를 최적화하며, 수작업 방식으로는 도달하기 어려운 정밀도로 손실을 방지하도록 지원합니다.

마지막으로, 규제 환경은 투명성을 획기적으로 강화하는 방향으로 기술 발전을 이끌고 있습니다. EU에서 디지털 제품 여권(DPP)이 시행되면 제품은 여정, 지속 가능성, 구성에 대한 검증 가능한 디지털 기록을 보유해야 합니다.

2026년에는 기술이 단순한 지원 기능에 그치지 않고 현대 상거래의 핵심 운영 체계로 자리 잡을 것입니다.

데이터 측면의 변화: 데이터 사일로에서 자율 에이전트로

에이전틱 AI는 데이터 최신화의 전략적 중요성을 한층 높이고 있습니다. 고객 프로필은 한 시스템에, 재고는 다른 시스템에, 마진 데이터는 스프레드시트에 흩어져 있으면 프론트엔드 상거래 에이전트와 매장 직원 보조 도구, 백엔드 공급망 에이전트, 현업(LOB) 보조 도구 모두 제대로 작동할 수 없습니다. 따라서 조직은 사일로화된 소비자, 제품, 가격, 공급망 데이터를 거버넌스가 적용된 실시간 단일 진실 공급원으로 통합해야 합니다. 클라우드 네이티브 방식으로 설계되고 상호운용 가능한 이벤트 기반의 최신 데이터 파운데이션이 마련되면 에이전트가 신뢰할 수 있는 데이터 세트를 탐색하고, 컨텍스트를 이해하며, 신속하고 정확하게 행동할 수 있습니다.

둘째, 데이터는 AI가 활용할 수 있는 상태(AI-ready)여야 합니다. 기존의 SEO가 GEO로 진화함에 따라 제품 카탈로그도 구조화되고, 풍부한 메타데이터를 갖추며, 기계가 이해할 수 있는 형태로 제공되어야 합니다. 서드 파티 쇼핑 에이전트가 제품을 정확하게 해석하고 비교하며 추천하려면 상세 속성 정보, 지속 가능성 데이터, 사용 방법, 가격 책정 로직, 재고 현황 등의 정보가 필요합니다. 또한 운영 에이전트는 통합된 시맨틱 계층을 활용해 보고서를 검색하고 비즈니스 의사 결정을 효과적으로 지원할 수 있습니다.

궁극적으로 리테일 및 소비재 산업의 경쟁력은 AI 에이전트를 구축하고 운영하는 역량에 달려 있습니다. AI 에이전트를 구축하고 관리하려면 강력한 엔터프라이즈 플랫폼이 필요합니다. 이러한 데이터 기반은 상호운용 가능한 실시간 데이터 소스를 AI 플랫폼에 연결하는 데 필요한 거버넌스와 확장성을 제공하며, 영향력이 크고 신뢰할 수 있는 자동 복구 운영 인프라를 구축할 수 있도록 지원합니다.

핵심 기술: 엔터프라이즈 데이터와 에이전틱 AI 플랫폼

자율 상거래라는 개념적 가능성을 운영 현실로 전환하려면 뛰어난 알고리즘만으로는 부족합니다. 이를 위해서는 기반 기술 스택의 근본적인 혁신이 필요합니다. 데이터가 에이전틱 AI의 생명선이라면, 엔터프라이즈 플랫폼은 그 중심에서 모든 것을 연결하는 중추 신경계와 같습니다. 기업이 기존의 수동적인 분석 대시보드에서 벗어나 자동 복구 운영 환경으로 전환하려면 취약하고 단편화된 시스템에서 벗어나 산업 현장에서도 안정적으로 운영할 수 있는 통합 아키텍처를 구축해야 합니다. 현대적인 엔터프라이즈 플랫폼은 다음과 같은 핵심 아키텍처 축으로 정의됩니다. 즉, 다중 소스 데이터를 수집하고 이를 기계가 활용할 수 있는 인텔리전스로 전환하며, 비즈니스를 대신해 행동할 수 있는 거버넌스 기반 자율 에이전트를 배포하도록 설계된 기반입니다.

통합 데이터 파운데이션

AI 에이전트가 자율적으로 작업을 수행하려면 데이터 지연과 단편화를 근본적으로 최소화하는 기반이 필요합니다. 이제는 하루에 한 번 데이터를 동기화하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 공급망부터 전자상거래에 이르기까지 정형 및 비정형 데이터를 단일 진실 공급원으로 통합하고, 이를 준실시간으로 제공할 수 있는 아키텍처가 필요합니다. 클라우드 네이티브 데이터 플랫폼과 실시간 이벤트 기반 아키텍처를 결합하면 기업은 협상형 AI 에이전트가 거래를 성사시키는 데 필요한 초 단위 미만의 정밀도를 확보할 수 있습니다.

클라우드 네이티브 데이터 플랫폼: 에이전틱 상거래는 단편화된 데이터 환경에서는 제대로 작동하지 않습니다. 출발점은 소비자, 제품, 가격, 공급망 데이터를 정형이든 비정형이든 관계없이 하나의 거버넌스 기반 진실 공급원으로 통합하는 클라우드 네이티브 플랫폼입니다. 이러한 기반이 마련되면 부서마다 서로 다른 스프레드시트를 대조할 필요도 없고, 전자상거래 시스템과 매장 시스템 간 제품 레코드가 서로 충돌하는 문제도 사라집니다. 하나의 데이터 기반, 하나의 신뢰할 수 있는 데이터 체계를 바탕으로 모든 AI 에이전트와 애플리케이션이 동일한 데이터를 활용할 수 있습니다.





실시간 이벤트 기반 아키텍처: 쇼퍼 에이전트와 머천트 에이전트가 개인화된 제안을 협상하는 상황에서는, 지연 시간이 단순한 불편이 아니라 거래의 성패를 가르는 요소가 됩니다. 실시간 이벤트 기반 아키텍처는 에이전틱 상거래가 요구하는 빠른 상호작용을 가능하게 합니다. 가격이 즉시 조정되고, 재고는 실시간으로 확인되며, 거래가 성사됩니다. 이 모든 과정은 고객이 "구매" 버튼을 누르는 순간 거래가 성사될 만큼 빠르게 이루어집니다.

AI-ready 데이터

AI 에이전트는 자신이 이해하지 못하는 데이터로는 행동할 수 없습니다. 따라서 조직은 기계가 활용할 수 있도록 정보를 의도적으로 구조화해야 합니다. 이는 단순히 SKU와 가격 정보를 관리하는 수준을 넘어섭니다. 공유 비즈니스 로직을 통합 시맨틱 계층으로 정의하고, 생성형 엔진 출력에 맞게 최적화하며, 카탈로그를 풍부한 속성 정보로 보강하고, 지식 그래프로 관계를 매핑하며, 엄격한 DPP 규정을 충족하는 것까지 포함합니다. 이 데이터 계층은 가공 전 데이터를 AI가 효율적으로 탐색할 수 있는, 고도로 맥락화되고 읽기 쉬운 지도로 전환합니다.

통합된 시맨틱 계층: 마케팅 팀이 정의하는 "마진"이 재무 팀의 정의와 다르고, 공급망에서 바라보는 기준까지 다르다면, 해당 데이터 위에 구축된 모든 에이전트는 그 혼란을 그대로 물려받습니다. 통합 시맨틱 계층은 엔터프라이즈 전반의 비즈니스 로직을 표준화합니다. 따라서 어떤 부서를 지원하든 에이전트가 "마진", "재고" 또는 "가용성"을 쿼리하면 동일한 결과를 얻습니다.





GEO 대응 제품 카탈로그: 사람을 위해 만들어진 제품 데이터는 AI가 활용하기에 적합하지 않습니다. 생성형 엔진과 쇼핑 에이전트는 마케팅 카피, 라이프스타일 이미지, 형식이 제각각인 제품 사양서를 일관되게 해석하기 어렵습니다. 제품 카탈로그를 GEO에 최적화된 고품질의 기계 판독 가능한 형식으로 재구성하면, AI가 매개하는 상호작용에서도 제품을 쉽게 검색하고 비교할 수 있으며, 보다 정확하게 추천할 수 있습니다.





속성 정보 보강: 가격과 SKU는 기본 요건에 불과합니다. 에이전틱 환경에서는 제품 데이터가 훨씬 풍부해야 합니다. 실시간 재고 현황, 사용 방법, 지속 가능성 정보, 자격 증명, 복잡한 가격 책정 로직(번들, 수량 구간, 지역별 차이) 등이 포함되어야 합니다. 제품 속성 계층이 풍부할수록 AI 에이전트는 고객의 의도에 맞는 제품을 더욱 지능적으로 매칭할 수 있으며, 생성형 AI 추천 결과에서도 제품이 일관되고 정확하게 제시될 수 있습니다.





통합 지식 그래프: 고립된 데이터는 무슨 일이 일어났는지만 보여줍니다. 하지만 데이터 간의 관계를 함께 분석하면 그 일이 왜 일어났는지, 그리고 앞으로 무엇이 일어날 가능성이 높은지까지 파악할 수 있습니다. 통합 지식 그래프는 서로 다른 데이터 세트 간의 연결을 매핑해, AI 에이전트가 대규모로 추론하는 데 필요한 환경적 컨텍스트를 제공합니다. 예를 들어 특정 SKU의 물류는 기상 변화의 영향을 어떻게 받는지, 특정 공급업체의 차질이 어느 지역의 품절로 이어지는지 등을 실시간으로 파악할 수 있습니다. 지식 그래프는 이러한 분석을 단순한 연구 과제가 아니라 실시간 에이전트 역량으로 전환합니다.





DPP 규정: 유럽에서는 이제 일부 산업을 시작으로 규제 투명성이 의무화되고 있으며, 향후 몇 년에 걸쳐 모든 산업으로 단계적 롤아웃이 진행됩니다. DPP는 원자재 조달부터 제조, 유통, 판매 시점에 이르기까지 제품의 이동 경로와 구성 정보를 검증 가능한 형태로 엔드투엔드 기록을 생성합니다. DPP는 단순한 규정 준수를 넘어 새로운 가치를 창출합니다. AI 에이전트가 지속 가능성 정보를 검증하고, 순환 경제 워크플로우를 지원하며, 소비자가 점점 더 요구하는 제품 프로비넌스 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다.

엔터프라이즈 에이전틱 플랫폼

데이터가 통합되고 해석 가능한 형태로 변환되었다면, 이제 디지털 워크포스를 구축하고 실행하며 관리할 수 있는 운영 엔진이 필요합니다. 이러한 오케스트레이션 계층은 기업의 AI 전략을 실행 가능한 현실로 구현하는 역할을 합니다. 거래 협상을 위해 고객 대면 머천트 에이전트를 배포하고, 엔터프라이즈 데이터 에이전트로 부서 전반의 의사 결정 규모 조정을 지원하며, 엄격한 HOL(human-on-the-loop) 모니터링을 적용합니다. 이 플랫폼은 AI 에이전트가 복잡한 문제를 자율적으로 해결하도록 지원하는 동시에, 중요한 의사 결정에서는 사람이 계속 확실한 통제권을 유지하게 하는 거버넌스 프레임워크를 제공합니다.

머천트 에이전트: 머천트 에이전트는 에이전틱 상거래의 핵심 AI입니다. 머천트 에이전트는 표준화된 프로토콜(ACP/UCP)을 통해 쇼퍼 에이전트와 상호작용하며, 제품 카탈로그, 고객 360 프로필, 실시간 재고, 서드 파티 데이터를 종합적으로 활용해, 해당 상황에 가장 적합한 제안을 구성합니다. 머천트 에이전트는 단순히 상품을 추천하는 정적인 추천 엔진이 아니라 동적인 협상자입니다. 즉, 마진 목표, 고객 생애 가치, 재고 제약을 균형 있게 고려해 판매자와 고객 모두에게 최선의 거래를 성사시킵니다.





엔터프라이즈 데이터 에이전트: 분석 역량은 채용 가능한 분석가 수에 의해 제한되어서는 안 됩니다. 엔터프라이즈 데이터 에이전트는 머천다이징, 재무, 운영, 마케팅에 이르는 모든 직무의 비즈니스 사용자가 대화형 AI로 데이터를 쿼리하고 탐색하며 행동으로 옮길 수 있게 함으로써 인사이트에 대한 액세스를 민주화합니다. 수천 개의 에이전트를 동시에 실행하도록 설계된 고성능 플랫폼을 기반으로, 조직 전체로 의사 결정 지원을 확장할 수 있도록 합니다.





HOL 모니터링: 감독 없는 자율성은 지능이 아니라 리스크입니다. HOL 시스템은 AI 에이전트가 정의된 범위 안에서는 독립적으로 작업을 수행하되, 중요한 상황에서는 사람에게 에스컬레이션하도록 설계된 거버넌스 계층을 제공합니다. AI 에이전트가 문제를 감지하면 단순히 이를 알리는 데 그치지 않습니다. 가능한 대안을 시뮬레이션하고, 각 대안의 트레이드오프를 평가한 뒤, 사람이 검토하고 승인할 수 있도록 최적의 대응 방안을 제시합니다. 사람은 실행 계층이 아니라 의사 결정 계층에서 루프를 유지하며, 비즈니스는 통제력을 희생하지 않으면서 더 빠르게 움직입니다.

핵심 요약

AI 기술은 단순한 보조 도구를 넘어 자율적으로 작업을 수행하는 AI 에이전트로 발전하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 성공을 좌우하는 핵심은 AI 에이전트를 구축하고 운영하는 역량을 갖추는 것입니다. 따라서 기업은 접근성이 높고 AI에 활용 가능한 데이터를 제공하는 것은 물론 에이전틱 상거래, 제조, 매장 및 공급망 전반에서 인간 개입형 운영과 자율 운영을 동시에 실현하는 엔터프라이즈급 데이터 및 에이전틱 AI 인프라를 구축해야 합니다

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